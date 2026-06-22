陳綺明近況曝光凍齡外貌驚艷網民　曾因性愛錄影帶風波轟動全城

前亞姐陳綺明（Betty）於1992年參加亞洲小姐競選，憑藉出眾外形被傳媒封為頂頭大熱，最終奪得「最完美體態」及「最上鏡小姐」兩項殊榮。她其後簽約亞洲電視，參演首部電視劇《中國教父》即首度擔正女主角，更為亞視取得不俗收視，嶄露頭角。可惜其後她迅速被公司冷落，只能在後期劇集中擔任配角。1995年她離開亞視轉投電影圈，更聲稱為博取機會不介意性感演出，翌年接拍三級片《癲馬女郎之一夜情》，可惜票房慘敗，僅收68萬港元，星途自此走向平淡。

與前夫朱濤恩怨轟動一時

有消息指，陳綺明加入娛樂圈前已與著名導演朱牧之子朱濤相戀，二人早於1993年低調結婚，惟這段夫妻關係始終甚少為外界所知。直至1995年，外傳兩人因一盒夫妻性生活錄影帶爆發衝突，最終驚動警方，這段隱秘婚姻才得以曝光。當時朱濤報稱在爭執期間遭陳綺明襲擊，導致身體多處受傷，下體更被抓傷流血需要送院驗傷，事件瞬即轟動全城。陳綺明則僅承認曾掌摑對方，並否認以「五爪金龍」施展「猴子偷桃」之說。至於衝突起因是否與錄影帶有關，陳綺明當年表示是某次酒醉後遭朱濤拍下，但因二人尚在婚姻關係中，故未有理會拍攝內容；朱濤則指錄影帶是往北京旅遊期間所攝，惟雙方對影帶內容皆不願多談。最終，陳綺明坦言無法再忍受對方的控制慾，二人以離婚告終。

保養的好好啊。（IG@yeeming777）

凍齡外貌升級成焦點

息影多年的陳綺明，曾擔任慈善組織「仁美清叙」副主席，不時現身慈善活動。她透露淡出後主要忙於打理自己的活髮生意，亦不時自修增值，閒時周遊列國，生活過得十分充實。日前，她與陳家齊一同亮相鍾慧冰主持的節目《冰姐的花樣人生》，再度掀起網民討論。節目播出後，陳綺明的凍齡外貌隨即成為焦點，不少人驚嘆她保養得宜，相中所見陳綺明皮膚緊緻透亮，歲月幾乎未有在她臉上留下痕跡。網民紛紛留言大讚：「陳綺明同以前個樣一樣，冇整容」、「好睇，好開心睇到陳綺明！外貌變化不大」、「仲係好靚，優勝過現在用醫美的明星」，網民對其外貌給予一致好評，證明自然美依然有市場。

三人合照。（IG@waibingchung_maria）