65歲符鈺晶移居美國凍齡近照曝光　曾閃嫁林燕妮胞弟遭背叛致離婚

在80、90年代的香港娛樂圈，美女如雲，但能做到敢愛敢恨、剛柔並濟的女星卻屈指可數。前TVB及亞視藝人符鈺晶（Bonnie Fu）絕對是當中的傳奇代表。淡出幕前多年的她，近日因一組最新近照流出而再次掀起網民集體回憶。相中的她散發著成熟韻味，凍齡美貌數十年如一日，讓人驚嘆她終於在美國活出了最美滿的「女強人」人生。

符鈺晶淡出幕前多年。（TVB）

受TVB力捧卻為愛情閃嫁才女林燕妮胞弟

回顧符鈺晶的演藝起步，可謂順風順水。她於1981年成功考入第10期TVB藝員訓練班，與劉德華、戚美珍等人同屆。憑藉甜美清純的外貌與淡定口才，她一出道便獲得公司力捧，不僅擔任王牌節目《K-100》的主持人，更接連參演了多部重頭劇集，星途一片光明。然而，在事業正處於直線上升期的1983年，符鈺晶卻毅然選擇了愛情。她宣佈與傳奇才女林燕妮的胞弟林振剛閃婚，並甘願向TVB提出解約，徹底退隱娛樂圈，專心留在家中相夫教女。遺憾的是，1989年男方傳出婚外情，面對婚姻的背叛，符鈺晶沒有選擇哭鬧，而是與前夫和平離婚，並決心帶著女兒重新出發。

符鈺晶面對老公婚外情表示：「如果老公找到一個比我更好的伴侶，我會恭喜他；但如果第三者比自己差，我就會覺得好驕傲，也會恭喜自己。」（《俠盗高飛》截圖）

強勢復出《俠盜高飛》風頭蓋過柏安妮

離婚後的符鈺晶宣佈強勢復出。她先是轉投亞視接拍劇集，隨後更將重心轉戰大銀幕。在1992年的經典動作電影《俠盜高飛》中，符鈺晶迎來了演藝生涯的終極突破。她顛覆了以往甜美的形象，飾演作風極度兇狠、性感誘人的反派角色。當時她在戲中的強烈氣場與驚艷演出，光芒甚至蓋過了同劇的人氣女神柏安妮，成功將自己形塑成90年代獨一無二、敢愛敢恨的成熟性感女神代表。

邂逅美國武王移美開武館

經歷過演藝圈的起伏，符鈺晶曾短暫轉行投身保險業，而在1993年，她應來了人生的第二次幸福轉機。她前往內地拍戲時，偶然邂逅了曾連續六次奪得美國武術冠軍的著名武術指導Andrew Ho。兩人一見鍾情，很快便步入婚姻殿堂。婚後符鈺晶隨夫移民美國生活。夫妻倆在2010年於當地開設了一間大型武術學院，由丈夫負責教學，而符鈺晶則擔任總監，全權負責學院的營運與行政管理。兩人的女兒Jane Ho盡得父母的神級真傳。女兒不僅完美遺傳了媽媽的精緻美貌，更在美國本土贏得多個武術冠軍，現時在自家的武術學院擔任總教練，一門英傑。

慶祝老公60大壽盡顯凍齡美貌

近日，網上流出了符鈺晶一家的最新生活照。原來在今年4月，符鈺晶與女兒特意在美國為丈夫舉辦了隆重的60歲生日派對。相片中的符鈺晶身穿一套精心挑選、極具氣質的中國傳統服飾，雖然早已不在幕前演出，但她皮膚緊緻白皙，身材依然維持得極好。那份由內而外散發出的淡雅氣質與成熟韻味，引來大批網民一致盛讚：「這才是真正的優雅地老去！」、「狀態太好了，完全看不出歲月痕跡。」