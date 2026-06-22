「晶女郎」文凱玲復出拍新劇　親身上陣捱打到瘀傷盡顯敬業精神

現年43歲的「晶女郎」文凱玲（Connie），與拍拖五年的圈外男友Jason於2024年3月結婚，其時雙喜臨門，同年7月誕下女兒Iyla。產後她專注照顧家庭，闊別幕前近三年，近日正式回歸演藝事業，一口氣接下兩部新劇，分別是於橫店拍攝的短劇《報仇》，以及正於天津拍攝的喜劇《惹惹販子》，開啟復出後演藝生涯的新一頁。



「晶女郎」文凱玲（Connie）。（IG@connieman）

動作戲親身上陣

文凱玲首站進駐橫店拍攝短劇《報仇》，期間全程搏命演出。她表示該劇屬動作類型，雖說得更準確是自己在戲中「被人打到飛起」，但她完全沒有留力惜身。完成拍攝後，雙膝與雙手盡是瘀傷腫脹，然而當看到畫面呈現的理想效果，她直言「多辛苦都值得」，足證其敬業精神並未因三年空窗期而減退半分。

文凱玲手瘀傷。（網上圖片）

離港開工心繫女兒

作為人母後首度遠赴內地長時間工作，文凱玲心中滿是不捨。為了配合拍攝行程，她提前兩星期着手為女兒進行斷奶過渡，沒料到女兒迅速接受了配方奶粉，她本人卻陷入濃濃的離愁別緒。對她而言，母乳餵哺象徵着母女間無可替代的親密聯繫，離港前一夜她更是情緒難以自抑，淚流不止。

離港開工心繫女兒。（IG@connieman）

專程返港陪女兒慶生

完成《報仇》的拍攝後，文凱玲便移師天津開工。暖心的劇組格外體諒她作為母親的心情，特意在女兒Iyla生日時為她安排兩天假期。文凱玲立即啟程趕回香港，給女兒送上生日驚喜。目前她已順利返回天津劇組，拍攝相對輕鬆的喜劇《惹惹販子》。