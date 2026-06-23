鄭嘉穎捲拉黑風波被嘲玩不起　陳凱琳爆笑護航老公：根本唔熟網絡

藝人鄭嘉穎近日無端端捲入一場網絡輿論風暴，甚至被網民調侃「心理防線崩潰」。正當網上鬧得沸沸揚揚之際，其太太陳凱琳（Grace）於6月23日生日當天親自發文為老公大方澄清，用一招「明護航、暗抽水」的高情商自黑，瞬間化解了老公的網上尷尬。

陳凱琳與鄭嘉穎育有三子。（IG@ghlchan）

仙氣舞台變「婚照」網民全體湧入鄭嘉穎社交網

這場風波的起因，源於陳凱琳在人氣綜藝節目《乘風2026》公演中的精彩演出。當晚，陳凱琳與冬奧滑冰冠軍王濛跨界合作，深情上演歌曲《獨家記憶》。舞台上，陳凱琳身穿一襲唯美白紗裙，與一身帥氣黑西裝的王濛眼神對視、深情挽手，整個畫面充滿了極致的氛圍感。

沒想到，這段唯美的舞台影片播放量火速突破百萬的同時，大批愛玩梗的網民竟然將畫面戲稱為「像是在拍婚紗照」。隨後，無數網民化身「連登偵探」湧入鄭嘉穎的社交賬號評論區狂刷舞台截圖，甚至惡搞留言要他「快點送孩子去北京學滑冰」。更有嘴毒的網民翻出舊帳，拿鄭嘉穎2023年在《披荊斬棘3》第一輪公演就被淘汰的往事出來調侃，笑稱他在《披荊斬棘3》與《乘風2026》都被「淘汰」了，讓評論區瞬間演變成大型玩梗現場。

驚傳不甘被玩梗「怒拉黑」網民

原本只是網民之間的娛樂惡搞，卻因為一宗突發的「拉黑事件」令事件徹底升級。有網民突然曬出截圖，聲稱自己調侃鄭嘉穎的評論遭到了鄭嘉穎本尊的直接拉黑。消息曝光後，話題「鄭嘉穎破防了」以驚人的速度衝上熱搜榜首。網民隨即展開激烈辯論，有人認為公眾人物連這點玩笑都開不起是「玩不起」，但也有不少理性網民力挺鄭嘉穎，認為網絡玩梗應該有邊界，不應過度侵犯公眾人物的家庭隱私。

陳凱琳護航老公：拉黑都唔識

眼見老公成為眾矢之的，今日正值生日的陳凱琳決定親自出馬救駕。她在社交平台大方發文，以極具幽默感的方式為丈夫澄清：「要是別人拉黑我可能會信，但要說鄭嘉穎破防拉黑，我是不信的，因為……他對社交媒體的使用熟練度還遠遠不夠。」

陳凱琳表面上是在幫老公強烈否認，實質上卻是在曲線「取笑」老公日常網速慢、根本不懂得用高科技玩拉黑。這種既甜蜜護夫、又充滿自黑精神的回應，不僅僅用四兩撥千斤的姿態化解了鄭嘉穎的「破防」尷尬，更贏得全網掌聲。