梁嘉瑩網球場大騷迷人S形曲線身材　白色貼身Look盡顯招牌長腿

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily），除了擁有一身標誌性的古銅色肌膚，亦因外表性感亮麗而被封為「翻版鍾麗淇」。在溫哥華長大的她，畢業於香港大學市場學碩士，有樣有身材有學歷。近日，梁嘉瑩應品牌邀請，攜同好友亮相網球活動，並即場揮拍上陣，親身體驗運動樂趣。



梁嘉瑩（Emily）。（IG@ljyemily1119）

全白貼身運動裝上陣

她隨後在社交媒體分享多張在球場上揮灑汗水的靚相，並寫道：「反覆愛上運動時的自己」，流露出對運動的熱情與持之以恆的自律生活態度。從相片所見，梁嘉瑩以全白色緊身運動小背心搭配短裙亮相，頭戴白色遮陽帽，一頭烏黑長髮束成高馬尾，將其標緻的玲瓏曲線表露無遺，一雙招牌修長美腿更是盡現眼前，渾身散發健康性感與青春朝氣。

渾身散發健康性感與青春朝氣。（IG@ljyemily1119）

甜美笑容電暈粉絲

她在場上的表現同樣似模似樣，無論是凝神預備接球，抑或捕捉時機全力揮拍，動作均流露出專業架勢與十足動感。除了球場英姿，她亦上載多張與好友親密交流的相片，二人置身大型電子計分板前，手持球拍相視而笑，又並肩坐在場邊長椅上歇息。她更於球網前留影，對著鏡頭展露招牌甜美笑容，瞬間迷倒大批粉絲。網民紛紛留言熱讚：「肩寬肌肉線條太棒了寶貝」、「肌肉線條超美」、「太美了」，足證其健美體態獲外界一致推崇。

招牌甜美笑容。（IG@ljyemily1119）