廖啟智兒子廖文哲首回應「想做女人」傳聞　感恩父母開明包容自己

已故演員廖啟智（智叔）與陳敏兒的長子廖文哲，日前作客梁繼璋主持的新城電台節目《盡訴心中情》。面對母親近日因病離世，他罕有開腔憶述與雙親的點滴，更首度為當年自稱「想做女人」的性取向傳聞親自解畫。



廖文哲（右）日前作客梁繼璋主持的新城電台節目《盡訴心中情》。（FB照片）

澄清「想做女人」傳聞：唔知點解畀人誣衊

廖文哲曾於2013年在社交平台上載女性化打扮照片並稱「想做女人」，惹起外界猜測。事隔多年，他重提事件時坦言：「嗰陣係好down，唔知點解畀人誣衊，但係呢件事令到我放開啲，知嘅人就會知，識得我就知我係乜嘢人。」

廖文哲澄清「想做女人」傳聞：「嗰陣係好down，唔知點解畀人誣衊。」（IG@taste_of_blue）

廖文哲爆爸爸廖啟智鐵漢柔情

頂著星二代光環，廖文哲直認小時候曾有壓力，更爆出爸爸廖啟智管教嚴厲：「爸爸係鐵漢柔情，佢哋嘅教育方式係好講規矩，爸爸係比較嚴厲啲，做錯嘢會打一下手板。細個係有壓力，個個都知爸爸媽媽個名，反而唔知我係邊個，到大個咗搵到多啲自己，慢慢習慣咗。」

廖文哲爆爸爸廖啟智鐵漢柔情。（資料圖片）

但他大讚雙親其實好包容：「敏兒姐佢真係好有愛心，會協調我哋嘅生活模式，智叔比較內歛，好有規矩，好似佢本身唔食煙，但係試過食飽飯佢都願意陪我食煙傾偈，真係好正，呢份愛好直接touch到我。」

一直醉心音樂的他，坦言父母從不反對：「我比較鍾意音樂，唔係咁鍾意拍戲，佢哋好開明畀我行自己嘅路，如果有挫折會扶我一把，提醒我，唔會反對我。」

廖文哲表示爸爸媽媽好開明，不反對自己玩音樂。（IG@taste_of_blue）

憶亡母最後道別：因為佢好愛我

廖文哲表示媽媽陳敏兒離世前已圓滿道別：「爸爸走咗之後，敏兒姐教咗我同細佬點樣去疏導，今次面對呢件事，當然壓力大，亦都好傷心，我都掛住佢，但係佢一直慢慢同我哋道別，見晒所有想見嘅人，佢知道某一日會嚟，呢個媽媽都好特別，我相信將來如果再遇到挫折，都會用佢嘅方式提點我，因為佢好愛我。」

陳敏兒去年曾入院。（facebook@陳敏兒）