走過歷史大地丨黃翠如洪永城親歷二戰畫面　笑談蕭正楠避難理想

《走過歷史大地》Tony與翠如展開了一連三集的英國倫敦之旅，深入探索這座古老城市的重點歷史時刻以及有趣冷知識，包話連本地人都未必知曉的「倫敦橋之誤會」，以及髮型師在古倫敦的「秘密分身」，原來當時髮型師身兼外科醫生，會為客人執行一般外科手術，而傳髮型屋掛著的紅藍白旋轉燈箱，原來是代表著動脈、靜脈及繃帶。今晚（23日） 一集，則會抵死解構已故英國首相邱吉爾「全人手全絲綢」打造的私密粉紅孖煙囪（內褲）的秘密。

今集啲冷知識好有趣。（公關提供）

Tony、翠如親歷第二次世界大戰歷史畫面

2位主持先後經歷了1014年的「倫敦橋之爭」、1588年倫敦與西班牙的無敵艦隊之戰、1940年德軍空襲倫敦的亂世戰況，以及1945年的盟軍成功擊退德軍一刻；除以AI分身歷盡戰火，Tony與翠如還擔任了當時英國首相邱吉爾的秘書，並為對方打造了經典招牌V字勝利手勢。值得一提的是，昨晚及今晚一集的AI戰火場面，包括London Bridge is falling down、火燒連環船、及航空炸彈投下一剎、市民慌亂逃亡的場面，都帶來了一定程度的視覺震撼，尤其「冧橋」、「空襲」及「船隻被燒毁」的畫面。

第六及第七集AI震撼畫面。（公關提供）

Tony與翠如實地體驗昔日倫敦市民避難日常

而2位主持這2集的實地體驗，包括走訪擁有千年歷史的市集，品嚐昔日「窮人恩物」生蠔；在擁有350年歷史、連邱吉爾及無數明星都是Fans的神級帽店中，體驗價值525蚊英鎊（約HK$5,350）的「度身打造禮帽」古老工藝流程；深入戰時倫敦市民賴以逃生保命的四通八達地下防空洞，了解當時倫敦市民的避難起居日常。今晚一集，當2位主持將談及倫敦人如何憑著「大轟炸精神」，誓死保護聖保羅大教堂的感人歷史及人民精神：「睇番倫敦人嘅經歷，就會明白依家擁有嘅和平，並唔係理所當然。」

深入戰時防空洞。（公關提供）

黃翠如爆丈夫蕭正楠避難論

翠如還大方承認，每次看災難片時，都會與老公蕭正楠探討生死命題及研究最佳求生術，翠如：「佢就話如果佢一個人，攀山涉水冇問題，但如果加埋我，佢覺得孭住我攀山涉水都OK嘅。但如果再加埋哈哈（2人兒子），咁佢前面要抱住哈哈，後面要孭住我…所以最後佢話最緊要三個人黐埋一齊。」說到此處，翠如忍不住邊講邊笑，到底蕭正楠嘅「避難奇想」最終答案係乜，記住留意節目。