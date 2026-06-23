蔡一傑健康狀況曝光巡演狀態大勇　與粉絲貼身互動全程零架子

現年59歲的草蜢成員蔡一傑，自2024年公開確診腦癌後，其身體狀況一直備受各界關注。日前草蜢到新加坡開展巡迴演唱會，現場湧入大量歌迷到場支持。演出結束後，面對粉絲熱情上前互動，蔡一傑絲毫沒有明星架子，盡力滿足歌迷的互動請求。



當中大病初癒的蔡一傑更一度在台上感動落淚，直言：「我返嚟啦」。(陳順禎 攝)

蔡一傑上載與粉絲親密互動影片

近日蔡一傑於個人社交平台，上載了一段新加坡演唱會完場後與現場歌迷於場外親切互動的短片，並感性配文：「人生裏面我們再相遇是上天的恩賜，就是有你們，我才能夠生命力變得強大，謝謝你們，愛你們。」

蔡一傑上載與粉絲親密互動影片。（IG@djremus_choy）

蔡一傑全程零架子與粉絲真誠互動

片段中，蔡一傑全程掛著燦爛笑容面對一眾粉絲。他不僅主動拿出手機和歌迷貼身自拍，還逐一答應大家的擁抱請求。其後他拿起簽名筆，直接在一位男粉絲的T恤背面簽名，還幽默打趣道「不用洗啦！」，逗得在場所有人笑聲不斷。遇上幼小的歌迷時，他更是溫柔輕撫小朋友的頭，細心叮囑對方要好好保重身體。

蔡一傑全程零架子與粉絲真誠互動。（IG@djremus_choy）

蔡一傑狀態極佳臉色紅潤

從片段中可見蔡一傑精神飽滿、臉色紅潤，完全看不出這是一位正在與癌症對抗的病人。歌迷滿滿的熱情，更成為了他對抗病魔最堅實的精神支柱。事實上，外界向來十分關心蔡一傑的身體狀況，他憑藉堅強意志撐過艱辛的康復期，更是奇蹟重返紅館，並以完美狀態完成多場演唱會。