蔡一智直播討論食雞蛋要加魚子醬　蔡一傑蘇志威同幕後聽到嘩嘩聲

香港殿堂級男團草蜢即將於下月於紅館舉辦演唱會，昨日（19日）他們於蔡一傑的YouTube和Facebook頻道開直播，更表示會「有問必答」。整個直播都圍繞著他們演唱會的事情，一開始他們已經被點名要多點講普通話，因為台灣跟內地都不太懂，但馬上就被蔡一傑表示「唔會」，因為要多點照顧香港的粉絲。

香港殿堂級男團草蜢即將於下月於紅館舉辦演唱會。(直播截圖)

整個直播都圍繞著草蜢演唱會的事情。(直播截圖)

蔡一智分享飲食習慣

後來三人談及到吃什麼來「增肌」，因為三人的飲食習慣都不一樣，所以在直播中與大家分享，蔡一智率先指自己吃雞蛋是必須的：「但我食得好花巧，有水煮蛋啦、煎蛋啦，再加魚子醬啦。」蔡一傑及蘇志威立即在旁邊「嘩」了一聲，蘇志威即問蔡一傑：「你嘅收入多唔多啊？」蔡一傑亦耍手擰頭表示：「好彩我唔食嘅啫呢啲嘢！」蔡一智繼續公開自己吃「魚子醬」的愛好：「雞蛋加魚子醬加少少蔥花！」立即連幕後的人都發出「嘩嘩聲」，驚嘆他吃得如此豪華。

蔡一智食雞蛋來「增肌」。(直播截圖)

蔡一智食雞蛋要加魚子醬。(直播截圖)

蔡一傑及蘇志威吃的東西沒蔡一智那麼豪華

蔡一智表示自己每天可以吃6至8隻雞蛋，更說起蛋黃中的「卵磷脂」的作用，直指對腦袋好。蔡一傑馬上說自己要多吃：「咁我咪應該要食多啲！」相對地蔡一傑及蘇志威吃的東西沒蔡一智那麼豪華，蔡一傑指自己每天也會吃6隻雞蛋，雞肉跟澱粉質。蘇志威則表示自己愛吃牛肉，但就戒掉澱粉質，每星期只吃半碗米飯。他們三人更講到不少自己的飲食習慣，蔡一智對自己的飲食更有要求，連健身人士最愛的「雞胸汁」都十分嫌棄：「我覺得咁樣令自己做運動係一件好辛苦嘅事。」

蔡一傑指自己每天也會吃6隻雞蛋，雞肉跟澱粉質。(直播截圖)

蘇志威則表示自己愛吃牛肉，但就戒掉澱粉質，每星期只吃半碗米飯。(直播截圖)

另外他們亦率先透露演唱會歌單及紀念品，今年的演唱會，他們表示有「dress code」，叫大家以紅色為主，但沒有紅色都不要緊，因為他們已經預備了紅色的應援巾讓大家到時購買。他們更貼心為做文職的粉絲設計可用的紀念品，今年更有文件夾讓大家購買，可以看得出他們的貼心。

今年的演唱會，草蜢表示有「dress code」。(直播截圖)