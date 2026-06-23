廖碧兒被爆告別富豪舊愛撻着餐飲新歡　出入過百萬入會費私人會所

現年47歲的前TVB花旦廖碧兒（Bernice），近年成功由演藝圈大美人轉型為商界女強人。除了本身經營得有聲有色的紅酒生意之外，近期她更悄悄將商業版圖擴展至精品咖啡市場。正當事業再度大報捷之際，廖碧兒的感情生活亦迎來了驚喜的大突破！《東周刊》直擊，她身邊已悄然出現了一位身形穩重、擁有豐富餐飲業人脈的低調男士。男方不僅在生意上為她開拓市場提供強大助力，近期兩人更是形影不離，堪稱她在公在私的完美拍檔，可謂事業愛情兩得意。

廖碧兒被爆與男伴出入豪華私人會所。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒與餐飲才俊密會進駐神秘私竇

日前傍晚，廖碧兒與該名神秘男伴現身中環。兩人於名人飯堂鏞記酒家門外等車期間，身為老闆娘的廖碧兒全程顯得非常忙碌，一直專注地以流利英語通電話處理公務，而該名男士則毫無怨言，全程在旁耐心守候，目光一直沒有離開過女方。

當兩人的專屬豪華七人車抵達時，男方更突然展現出極致的紳士風度，一隻手溫柔地指著前方的石壆，貼心提醒正在講電話的廖碧兒注意安全。隨後，兩人雙雙登上專車，絕塵駛入私隱度極高、入會費最高達130萬港元且需要經過內部嚴格審批的老牌私人會所「九龍塘會」。據該處的會員向媒體透露，這個守衛森嚴的會所近期已成為廖碧兒的「半個私竇」，兩人經常在此密會。

廖碧兒一直專注以英語通電話處理公務，該名男士全程耐心守候。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒愛情觀大轉變獨愛貼地暖男

回顧廖碧兒過往的感情史，她曾與富豪盧啟賢以及視帝陳豪等多位名人圈中人發展過備受矚目、轟動全城的戀情。過去她的名字總是與名車、上流社會及高調奢華緊密相連。然而，廖碧兒的閨密向媒體透露廖碧兒現在的擇偶條件，不再像以前要什麼豪門公子或富二代，更看重的是伴侶的真誠、踏實與細心，更希望是無微不至的暖男模樣。