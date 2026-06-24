70歲《流氓大亨》羅青浩昔日被傳死訊　現已移居泰國轉行當速遞員

現年70歲的「金牌綠葉王」羅青浩，自80年代起活躍於影視圈，在90年代初由無綫轉投亞視發展，曾參演《城市故事》、《流氓大亨》及電影《賭神》等多部經典作品。自1999年淡出幕前、神隱多年的他，近日網上流出其近照，引發網民熱議。



在《流氓大亨》中，羅青浩飾萬梓良的弟弟。(網上截圖)

近照流出網民大讚回春

從流出的近照可見，年屆70的羅青浩身穿花紋恤衫搭配杏色長褲，戴著招牌眼鏡並留起鬍鬚，整個人顯得非常成熟穩重且和藹親切。不少網民大讚他狀態甚至比當年更佳，生活似乎過得相當愜意。

羅青浩近照流出狀態不俗。（網上圖片）

移居泰國享受慢生活

羅青浩早在2018年便已定居泰國，他曾透露主要因為喜歡當地生活步調較慢、消費較低，且居住空間較寬敞。徹底離開演藝圈後，他體驗新生活轉行做速遞，他曾表示：「我份人好得意，我覺得人生有好多可能性，唔一定做一份工做到走為止，我好細個就出嚟做嘢，出版社、紙盒廠，每份職業到某個階段，就會諗係咪時候轉一轉？你話我念唔念舊都好，我係鍾意新嘅事情，啱啱有個老友做速遞，叫我入佢公司幫手，緣分到咪去試吓！」

羅青浩在2023年登上楊紹鴻的YouTube節目接受訪問。（YouTube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

而提及對電視圈的看法，他也非常灑脫：「有冇留戀電視圈？唔到我留戀，佢又唔簽，求佢又未必求得到。而且我又好怕靠人事，一來我好似孤兒仔咁，我係參加比賽而入行，唔同訓練班出嚟，佢哋有師兄、導師提點又可以去問，好多嘢都有前輩畀意見。」

鄭燕玲代羅青浩澄清死訊。(社交網絡截圖)

曾被誤傳患癌死訊

由於羅青浩自淡出娛樂圈後生活極其低調，2018年無綫重播《流氓大亨》時，網上曾一度驚傳他因病離世的死訊，當時幸得好友吳啟華急忙代為澄清，才證實只是一場誤會。

羅青浩多飾演綠葉的角色。（網上圖片）

羅青浩在《流氓大亨》飾演萬梓良的弟弟方學斌。（網上圖片）

羅青浩曾參演的劇集都和不少大咖有對手戲。（網上圖片）