前TVB主播梁凱寧着緊身白背心遊意大利　騷豐滿身材惹網民狂催生

現年33歲的前TVB新聞女神梁凱寧（Maggie），自離開主播台後，一舉一動依然是網民熱烈關注的焦點。去年7月，她與拍拖多年的大學同學男友訂婚，並於同年11月在日本沖繩的浪漫教堂舉行婚禮，正式升格為幸福人妻。近日，梁凱寧與丈夫遠赴意大利暢遊，在旅程中她完全卸下了昔日新聞主播的端莊包袱，盡情展現性感火辣的一面，讓粉絲們大飽眼福！

梁凱寧曾是TVB新聞主播，於2019年離巢。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧去年宣布正式成為人妻。（IG@maggieleung0722）

貼身白背心盡顯驕人曲線！人妻嫵媚風情更勝從前

成為人妻後的梁凱寧，散發的魅力不減反增，顏值更被網民大讚攀上新高峰。比起昔日在主播台前的專業形象，如今的她更添了一份成熟與嫵媚，眉梢眼角都流露出誘人風情。

成為人妻後的梁凱寧散發的魅力不減反增，顏值更被網民大讚。（IG@maggieleung0722）

在這次的意大利浪漫之旅中，梁凱寧於威尼斯、米蘭等地留下了不少唯美倩影。照片中的她穿上一件設計簡約的白色緊身吊帶小背心，完美勾勒出其驕人的身段曲線，豐滿上圍表露無遺，視覺效果極具震撼力。在其中幾張特寫照片中，梁凱寧更隱約露出了內裏的黑色Bra帶，若隱若現的性感讓一眾粉絲看得血脈沸騰，紛紛激動留言大讚「女神好辣」、「身材太好了」。

梁凱寧近日同丈夫到意大利旅遊。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧身材好吸睛。（IG@maggieleung0722）

網民狂催生「Made in Italy」 梁凱寧大笑靦腆親回

除了火辣身材成為全場焦點，梁凱寧在社交平台上與網民的幽默互動也掀起了熱烈討論。有粉絲在留言區大膽開口詢問：「會唔會 Made in Italy？」

網民在留言區催生。（IG截圖）

面對粉絲如此直接的「造人」提問，梁凱寧本人的高EQ回覆也相當惹笑，她首先回覆了一個大笑的Emoji，似乎對粉絲如此直白的提問感到非常莞爾，但該粉絲見狀隨即興奮追問：「我講中咗？」沒想到梁凱寧再度親自親切回覆，靦腆地澄清否認說：「沒有啦」。

梁凱寧親自回覆網民催生。（IG@maggieleung0722_）

儘管「新聞女神」已經親口否認，但一眾不肯罷休的網民依然笑著留言表示「明白嘅，未講得」，自動腦補她是因為懷孕未滿三個月才保密，並持續送上滿滿祝福！