華納女神歸綽嶢罕曬性感泳衣照　火辣S曲線身材大騷長腿派福利

本地模特兒出身、近年轉型歌手人氣急升的華納女神歸綽嶢（Nancy Kwai），近日在社交平台罕有大曬性感泳衣照，大騷骨緻火辣的身材與逆天長腿，瞬間吸引無數網民點讚朝聖，瘋傳各大討論區。

歸綽嶢大曬性感泳衣照。（IG@nancykwai）

這位極具仙氣的新晉女神原名歸南茜，因家族擁有外國人血統，天生就自帶迷人的淺啡色瞳孔，轉戰樂壇後則一直維持標誌性的金髮混血造型。不過，外表看似高冷外國人的她，其實畢業於嶺南大學文化研究學系，私底下對文學情有獨鍾，日常更有寫日記和隨筆散文的文青習慣。

強勢橫掃叱咤生力軍銀獎

歸綽嶢自加盟華納唱片後發展順遂，於2024年1月以首支英文個人單曲《Teaser》正式以歌手身份出道，隨即強勢橫掃樂壇，該曲更成功登上「903豁達推介」第一位。在出道短短一年內，她便展現驚人產量接連推出《Count to three》、《Look into my eyes》等5首個人作品，更一舉勇奪《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤生力軍女歌手銀獎」，音樂實力備受肯定。當時她亦感性發表宣言，表示很高興自己有勇氣選擇成為歌手，以後會繼續努力證明決定沒有錯。

歸綽嶢奪得叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎。（YouTube@商業電台）

從MC張天賦Dear Jane神級MV走幕前

其實在正式開聲做歌手前，歸綽嶢就早已憑藉精緻五官與甜美治癒的笑容活躍於幕前。她過去擁有豐富的MV演出經驗，曾先後擔任Dear Jane《未開始已經結束》及MC張天賦神曲《世一》等大熱MV的女主角，清純美貌早讓無數樂迷留下深刻印象。由於她多次為洪嘉豪出任歌曲MV女主，更被外界公認為洪嘉豪的「御用MV女主角」。