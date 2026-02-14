胡杏兒央視紅地氈生圖流出驚現歲月痕跡　網民讚嘆老了氣質勝從前

現年46歲的視后胡杏兒與老公李乘德 (Philip) 於2015年結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）以及細仔李奕宏（Liam），四年抱三為李家開枝散葉，一家五口生活幸福愉快。胡杏兒平日除了忙於工作，亦要照顧老公及仔仔，事業家庭兩兼顧，可說是superwoman。近年胡杏兒主力在內地發展，經常要往返中港兩地，在內地人氣不俗的她早前就獲邀出席央視活動，更有一組生圖流出，惹來網民討論。

胡杏兒和李乘德慶祝結婚10周年。（IG@hakkaphil）

胡杏兒好靚。(ig圖片)

胡杏兒一家五口好幸福。(ig圖片)

央視紅地毯生圖直出惹熱議

該輯生圖是胡杏兒於今年1月30日現身中國電視劇年度盛典的紅地氈造型，她身穿白色連身晚裝裙，凸顯其優雅氣質以及獨特的魅力，以自然真實的狀態受到好評，展現出不被年齡定義的美。此前她也曾在央視春晚、國慶晚會等舞台登場，造型多次登上熱搜，今次這一身妝造的生圖同樣瘋傳並惹來熱議。雖然生圖之下的胡杏兒臉上可以看到有歲月的痕跡，例如法令紋和印第安紋等，但這樣反而更加真實自然，沒有半點科技感又或是醫美的跡象，令她贏得網民的讚嘆，指她這個年紀兼且已生了三個算是保養得很好了，有網民直言get不到她的顏值，但就讚她老了卻更有氣質和從容自信。

胡杏兒央視紅地毯生圖直出。(微博圖片)

胡杏兒央視紅地毯生圖直出。(微博圖片)

胡杏兒的狀態自然真實。(微博圖片)