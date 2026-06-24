陳啟泰曾患抑鬱焦慮暴肥至216磅　更感激太太七個月全天候陪伴

藝人陳啟泰（Ken）日前到新城訪問，大談近況及復出幕前的心路歷程。陳啟泰在訪問中真情剖白過去幾年深受抑鬱症與焦慮症困擾，體重曾飆升至216磅，幸得太太不離不棄、24小時貼身陪伴七個月，才令他逐漸走出陰霾。

陳啟泰接受《開心大派對》訪問。（官方提供圖片）

陳啟泰剖白抑鬱症煎熬

早前有網民議論陳啟泰在地鐵站出現，以為他轉行到地鐵上班。陳啟泰在訪問中澄清，那只是為一個網上遊戲節目拍攝宣傳片：「其實我真係返工，返咗一個多鐘頭嘅工作，不過嗰個時薪高啲。」他笑言拍攝當日被不少市民問路，但大部分他也不敢回答，怕指錯路。

陳啟泰在訪問中詳細談及患病經歷，他透露約四年前疫情期間，接種疫苗後約兩個月開始嚴重失眠，繼而出現抑鬱及焦慮，他強調：「我唔敢講一定係Covid，我唔想危言聳聽，但喺我嘅case係有啲關係嘅。」他憶述情況最差時，因害怕外出會染疫被隔離，所以終日留在家中。

他透露約四年前疫情期間，接種疫苗後約兩個月開始嚴重失眠，繼而出現抑鬱及焦慮。（官方提供圖片）

感激太太全天候陪伴七個月

陳啟泰坦言當時最依賴的是太太的陪伴，身邊不能沒有人，太太於是推掉所有工作，全天候相伴七個月：「見到老婆就會放鬆，佢丟低所有工作、教會事務，陪咗我七個月，每日由早到晚，冇出街。」他感激太太在他最「水深火熱」時從未離開，是他康復的最大動力。

陳啟泰透露，病發初期依賴精神科藥物，惟副作用導致臉部及身體嚴重浮腫，體重暴增至216磅。後來他透過排毒療程配合運動，成功減去40磅，現時體重回落至176磅。他形容：「我永遠都同自己講，仲有進步空間。」他又寄語聽眾，若有情緒困擾應及早求醫，不要諱疾忌醫。

陳啟泰透露因藥物副作用導致臉部及身體嚴重浮腫，體重暴增至216磅。（官方提供圖片）

獲家燕姐力撐：你好多瓣都好掂

訪問尾聲，曾於2002年推出過唱片的陳啟泰，提到對音樂仍有熱誠，正籌備在內地推出重新編曲的廣東歌，又計劃創作新歌，家燕姐讚他：「其實你好多瓣都好掂喎！」Ken笑言：「我係『瓣啟泰』。」他期望日後有機會與家燕姐同台合唱，家燕姐聞言即興奮高呼：「好呀！」