61歲張曼玉依然走在潮流前線　大膽示愛最崇拜歌手Billie Eilish

現年61歲的國際影后張曼玉近年過着深居簡出的半退休生活，日前她強勢回歸時尚圈拍攝時尚大片。令人驚喜的是，這次拍攝不論是鏡頭前還是鏡頭後，皆由張曼玉親自操刀主導，更在幕後採訪中大方承認自己最崇拜的歌手是Billie Eilish，甚至讚美她「無人能比」。

這次拍攝不論是鏡頭前還是鏡頭後，皆由張曼玉親自操刀主導。（小紅書@张曼玉 Maggie）

驚喜告白Billie Eilish「無人能比」

在隨後釋出的快問快答訪談中，張曼玉更罕有地曝光了自己的私人音樂品味，公開向美國新生代創作歌手Billie Eilish大膽示愛。她直言碧梨是自己目前最崇拜的歌手，並給予「至今沒有找到比她更好的歌手」的極高評價。

一代傳奇影后樂做「城市農夫」

除了令人矚目的時尚動態，張曼玉近年回歸大自然的真實生活也再度成為網民津津樂道的話題。自去年積極經營社交平台、重新回到大眾視野後，她經常透過自拍短片分享在法國波爾多的簡樸日常。近日她再度返回法國，更新了自己在當地的生活點滴，影片中她悠閒地到郊外採摘無花果，並親自規劃加建花園，展示出洗盡鉛華、隨性自在的舒適狀態。事實上，不只是在法國鄉郊，張曼玉此前也曾分享自己待在香港豪宅時，將私人天台花園改造成菜園，興高采烈收成自家種植芋頭的快樂畫面。