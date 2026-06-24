世界盃2026｜日本隊顏值擔當中村敬斗　帥氣外貌撞樣謝霆鋒大仔

隨着2026年世界盃在世界各地掀起狂熱，日本隊早前以4:0大破突尼西亞，強勢展現殺入8強的決心。而在這支「藍武士」當中，25歲的王牌中場中村敬斗成為了全場焦點。他不僅憑藉出色的球技在球場上大放異彩，更因其陽光俊朗的外表在全網迅速走紅，俘虜了無數女球迷的心。有趣的是，近日有香港網民發現，中村敬斗竟然與謝霆鋒的長子謝振軒（Lucas）極為神似。

中村敬斗因其陽光俊朗的外表在全網迅速走紅。（IG@nakamura.keito）

中村敬斗遠射建功追平荷蘭

在早前日本對陣歐洲強敵荷蘭的分組賽中，日本隊一度陷入落後劣勢。關鍵時刻，中村敬斗憑藉一記技驚四座的精彩進球為球隊扳平比分，成功幫日本隊逼和荷蘭。這場球賽更是令中村敬斗的身價與人氣再度飆升，其個人IG的追蹤人數更在短時間內突破百萬大關，風頭一時無兩！

中村敬斗遠射建功追平荷蘭。（IG@nakamura.keito）

中村敬斗撞樣謝霆鋒大仔Lucas

與此同時，敏銳的香港網民發現，中村敬斗與謝霆鋒及張栢芝的18歲長子謝振軒（Lucas）在外貌和神態上驚人地相似。對比照片可見，兩人同樣擁有一雙英氣十足的鳳眼、高挺的鼻樑與俐落分明的面部輪廓，尤其當中村敬斗在賽後展露招牌的露齒笑顏時，那份帥氣神韻與Lucas簡直如出一轍。

Lucas獲網民大讚好靚仔。(微博圖片)

Lucas身旁坐著一位年齡相仿、氣質清新的年輕女性。兩人全程並肩而坐，互動自然。(網上照片)

中村敬斗曾遠赴歐洲球壇闖蕩

現年25歲、身高達1米8的中村敬斗，自小學起便與足球結下不解之緣。高中時期，他加入位於東京豐島區的「三菱養和SC」青年隊接受培訓，並於2017年在「大阪飛腳」正式開啟職業球員生涯。隨後，他選擇隻身遠赴歐洲球壇闖蕩，先後在荷甲、比利時及奧地利等聯賽歷練，累積了豐富的歐洲賽事經驗，並在2023年首度披上日本國家隊戰衣。

中村敬斗曾遠赴歐洲球壇闖蕩。（IG@nakamura.keito）

中村敬斗曾遠赴歐洲球壇闖蕩。（IG@nakamura.keito）