前港姐何泳芍越南露天酒吧派福利　綁帶泳衣大騷澎湃上圍及蜜糖肌

現年31歲的何泳芍（Honey），2018年參選港姐憑一身古銅色肌膚在佳麗中突圍而出，最終打入五強。本身是自由潛水教練的她，靠每星期七節高強度訓練練出結實身形，成為圈中少有的運動型女星。近年她憑《3日2夜》、《港女野人》等節目累積人氣，更在《痞子殿下》系列演「哨牙珍」展現搞笑一面。



何泳芍（Honey）。（IG@honeyho_mermaid）

越南夜遊大解放

近日何泳芍飛往越南峴港度假，在社交平台分享了一輯夜遊海灘露天酒吧的靚相。現場有DJ打碟，氛圍狂熱，她姿態輕鬆地靠着藤椅，笑容爽朗毫無拘束，一派從容自在，配文寫道：「Let's dance？」當晚全場焦點，無疑落在她身上那套復古暈染風兩件式泳衣——幾何交叉綁帶與不規則剪裁，將她引以為傲的澎湃上圍與逆天螞蟻腰一覽無遺；加上長年操練得來的硬核馬甲線，以及一身招牌古銅蜜糖肌，健康性感美態辣㷫全場。

何泳芍越南夜遊大解放。（IG@honeyho_mermaid）

何泳芍水上樂園遊玩勁好身材比例。（IG@honeyho_mermaid）

網民大讚健康與性感並存

照片上載後迅即引來大批網民留言，有人直言「So hot la」、「咁辣得唔得㗎」，更多人欣賞她將肌肉線條與女性曲線完美結合，認為這種靠努力鍛鍊換來的體態遠比單純纖瘦更有說服力，紛紛留言「自信就是美」、「很美」。她平日不時在社交平台分享健身日常，早前更現身香港Hyrox比賽，貼地參與體能競賽，足見其運動習慣絕非擺拍，真正將鍛鍊融入生活。