前港姐何泳芍越南露天酒吧派福利　綁帶泳衣大騷澎湃上圍及蜜糖肌

撰文：河伯
出版：更新：

現年31歲的何泳芍（Honey），2018年參選港姐憑一身古銅色肌膚在佳麗中突圍而出，最終打入五強。本身是自由潛水教練的她，靠每星期七節高強度訓練練出結實身形，成為圈中少有的運動型女星。近年她憑《3日2夜》、《港女野人》等節目累積人氣，更在《痞子殿下》系列演「哨牙珍」展現搞笑一面。

何泳芍（Honey）。（IG@honeyho_mermaid）

越南夜遊大解放

近日何泳芍飛往越南峴港度假，在社交平台分享了一輯夜遊海灘露天酒吧的靚相。現場有DJ打碟，氛圍狂熱，她姿態輕鬆地靠着藤椅，笑容爽朗毫無拘束，一派從容自在，配文寫道：「Let's dance？」當晚全場焦點，無疑落在她身上那套復古暈染風兩件式泳衣——幾何交叉綁帶與不規則剪裁，將她引以為傲的澎湃上圍與逆天螞蟻腰一覽無遺；加上長年操練得來的硬核馬甲線，以及一身招牌古銅蜜糖肌，健康性感美態辣㷫全場。

何泳芍越南夜遊大解放。（IG@honeyho_mermaid）
何泳芍水上樂園遊玩勁好身材比例。（IG@honeyho_mermaid）

網民大讚健康與性感並存

照片上載後迅即引來大批網民留言，有人直言「So hot la」、「咁辣得唔得㗎」，更多人欣賞她將肌肉線條與女性曲線完美結合，認為這種靠努力鍛鍊換來的體態遠比單純纖瘦更有說服力，紛紛留言「自信就是美」、「很美」。她平日不時在社交平台分享健身日常，早前更現身香港Hyrox比賽，貼地參與體能競賽，足見其運動習慣絕非擺拍，真正將鍛鍊融入生活。

何泳芍現身Hyrox比賽。（IG@honeyho_mermaid）
陳啟泰曾患抑鬱焦慮暴肥至216磅　更感激太太七個月全天候陪伴林夏薇獲委任福建省香港商會文化藝術顧問　擁雙重身份：大感榮幸向佐向佑首合體直播向太狂刷禮物　網民質疑母子破冰和解全屬劇本黃大煒猝逝爆爭產羅生門　女友被指私吞版稅　親反擊揭姐夫性騷擾
何泳芍Honey
香港藝人動向