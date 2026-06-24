黃大煒猝逝爆爭產羅生門　女友被指私吞版稅　親反擊揭姐夫性騷擾

黃大煒先前於6月2日在姊姊家中因心肌梗塞不幸驟逝，享年61歲。直到6月14日，黃大煒的親姊姊才大動作委託律師對外發表聲明，然而聲明中卻隻字未提與他相伴長達31年、卻始終未登記結婚的「經紀人兼女友」Vicky（趙濰佳），引發外界一片譁然！被徹底排除在後事之外的Vicky憤而怒轟整個程序違法，與黃家跨海隔空交火。沒想到，近日知情人士向《鏡週刊》爆料，這場豪門後事羅生門背後，竟然牽扯出驚人的「版稅帳戶」奪權黑幕！Vicky也火速回應。



偷改天價版稅帳戶？知情人士爆黃大煒「搬回夏威夷」心碎情斷內幕

黃大煒與女友Vicky（Facebook@Vicky MeiMei Chao）

《鏡週刊》報導指出，根據知情人士最新透露，黃大煒在驟逝前，之所以大動作打包行李搬回夏威夷，背後原因並不單純。據悉，黃大煒與Vicky雖然長年以恩愛形象示人，但私底下早已累積許多摩擦與不滿，而真正壓垮這段31年世紀戀情的最後一根稻草，竟然與一筆天價的環球音樂詞曲版稅有關。

爆料指出，黃大煒的財務長年來都是由Vicky一手打理，專用銀行的印章及帳本也都全權交由女方管理。未料在去年底，Vicky被指控在完全沒有告知、也未徵得黃大煒同意的情況下，私自前往環球音樂版權公司，試圖將黃大煒名下的版稅收款帳號「直接變更轉移至自己名下」。黃大煒得知後當場勃然大怒，認為彼此的信任防線徹底崩潰，兩人在台灣大吵一架後隨即各自離開、各奔東西。

面對偷改帳戶、侵佔著作權的黑吃黑指控，Vicky今日接受媒體訪問時情緒相當激動，隨即親上火線開撕反擊，怒斥這完全是：「假消息，不可能有這種事！」Vicky嚴肅澄清，黃大煒自2000年經由她引薦，親自與當時的環球唱片英籍高層會面協商，簽下詞曲版權授權管理，至今已長達26年，且在去年初雙方才又順利續約。她進一步強調，黃大煒此生除了在2023年與天王周杰倫的「杰威爾音樂」簽下全經紀及音樂製作合作外，從未簽過其他獨家合約，「若有人造謠我想貪圖或侵佔黃大煒任何著作版權，那麼就是不懂人格著作財產權的法律規定和常識！」

而被媒體犀利直球直追問「兩人去年底是否早已分手」？Vicky則斬釘截鐵地予以否認，並大膽揭露了黃大煒生前搬回夏威夷的真正關鍵。Vicky語帶無奈地表示：

我們絕對沒有分手，是因為我生病了，而黃大煒回夏威夷是為了跟姐姐、姐夫協商『性騷擾』的事情！我們之間沒有妳和其他人想像的肥皂劇劇情，我們任何發言都有事實根據。

她最後更對著鏡頭呼籲，自己和黃大煒都是非常守法的人，處事謹慎誠懇：「版權轉移？永遠都不可能轉到我身上，這是國際法！」

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