BTS成員V與Jimin青澀高中照曝光　幕後推手竟還培育IVE與NewJeans

BTS成員V與Jimin的青澀高中照罕見曝光，幕後大咖YONG HEO驚人背景隨之曝光，他旗下的偶像學院培育出無數巨星，包括歌手泫雅、NewJeans和IVE部分成員等，早前更獲TVB邀請，擔任TVB魔音女團的評判。



YS韓國偶像學院創辦人兼社長YONGHEO(左)奥和KAA校長(右)。（公關提供）

大讚V與Jimin求學時努力乖巧

YS韓國偶像學院創辦人YONG HEO近日回到韓國他旗下的KAA韓國藝術中心開會，與校長聊到他們當年韓國藝術高中的學生，BTS成員V及Jimin最近服完兵役後，再次回歸樂壇，吸引全球粉絲關注，不僅發行了第五張正規專輯《ARIRANG》，還在首爾光化門廣場舉辦了盛大的回歸公演，仍然有驚人的成績，真的感到很高興。

BTS成員V與Jimin高中青澀校刊與活動照曝光。（公關提供）

BTS成員V與Jimin獲讚求學時努力乖巧。（公關提供）

而社長在香港YS的KAA的課程，也受到香港學生們的歡迎，校長也感到欣慰。當時開會嘅時候，大家一起想當年，攞返以前BTS成員V同Jimin以及其他韓國藝人的校刊及活動照片，大家睇吓傾吓，校長話他們兩位高中時期在學校好乖好聽話的，最重要係非常努力，佢哋今日有此成績真係實至名歸。

BTS成员V的高中照片。（公關提供）

BTS成员Jimin的高中照片。（公關提供）

YONG HEO擔任《魔音女團》評審

YONG HEO在韓國演藝圈人脈極廣，但個人比較低調，不喜歡出名，旗下擁有不同的事業體系及合作夥伴，最近因為應TVB邀請，擔任魔音女團的評審，以及派出韓國天團的舞蹈老師指導魔音女團成員，韓國演藝界的朋友知道後紛紛說不公平，因為在韓國他是絕對不會出鏡以及這樣曝光的，社長回答說「因為在韓國真的太多朋友了，而且媒體也有非常多，為了不想得失朋友，乾脆直接告訴大家不想出鏡，不接受訪問，否則順得哥情失嫂意就唔好意思啦，普通大眾不認識我比較好，這樣才有自由度」。

YONG HEO（右二）擔任《魔音女團》評審。（公關提供）

實力雄厚成各大娛樂公司面試搖籃

據知情人士透露，在韓國有很多富二代想成功進入心儀的娛樂公司或直接參加選秀節目，都會重金聘請Yong Heo作為顧問，社長在韓國旗下有多個合作偶像學院或歌唱舞蹈學校，大部份都是個人studio形式，上課是一對一或小組授課，所以比起一般大班教學，收費極為昂貴。

因為他最主要其中一個事業就是演藝顧問，（就像香港升學顧問中心一樣，你想去邊間大學，就搵能成功進入該校的顧問中心）其客戶主要是政商界二代三代，想進入娛樂圈的話如何打造形象丶角色設定丶宣傳丶選擇適合的老師、以及直接安排面試娛樂公司或選秀節目，因為入選成功率非常高，所以受到大家的愛戴。

YONG HEO在韓國旗下有多個合作偶像學院或歌唱舞蹈學校。（公關提供）

旗下學生遍佈BTS、IVE與NewJeans

其實韓國當地有不少Dance studio為吸引學生報名，常以有機會獲娛樂公司面試作招徠，但往往有名無實，而且入選機會極微，社長在韓國的偶像學院能一枝獨秀，除了一直培訓高質素學生外，更因背景實力雄厚，社長Yong Heo在韓國演藝界人脈甚廣，令YS學生一直被韓國各大娛樂公司虎視眈眈，常來YS揀蟀面試！韓國藝術高中學生除了BTS 防彈少年團的成員V及Jimin，還有歌手泫雅、GOT7、A Pink、SISTAR、2PM，以及Wanna One部分成員。他旗下另一合作學院ON1 ，YG女團Baby Monster的羅拉、NewJeans的海仁及IVE的Liz也是來自「ON1」。