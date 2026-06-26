高鈞賢組「星BA」推熱血隊歌　曝莊思敏做最強女將：唔敢掂佢

由高鈞賢擔任隊長、莊思敏、關楚耀、彭迪安、唐嘉麟等藝人組成的香港明星籃球隊「星BA」，早前推出首支隊歌《Together We Play》。高鈞賢日前到新城廣播接受麥卓華主持的《音樂．聲．華》訪問，分享組建球隊、創作隊歌的過程，以及從演藝生涯到為人父親的心境轉變。

高鈞賢日前接受麥卓華主持的《音樂．聲．華》訪問。（公關提供）

高鈞賢談籃球重要意義：係生命嘅好大部分

高鈞賢談及籃球對他的重要意義，他表示：「籃球對我嚟講好重要，喺呢行咁多年，高高低低，籃球都幫我度過咗心靈上、身體上，係我生命嘅一個好大部分。」他透露自己一直有打籃球，也曾參加比賽、加入明星籃球隊，但真正組建一隊屬於自己的球隊，是今年才下的決定。

高鈞賢談籃球重要意義：係生命嘅好大部分。（公關提供）

高鈞賢希望組建「星BA」到不同城市文化交流

高鈞賢指出，明星足球隊較多人知，但明星籃球隊則比較少見。他希望透過組建「星BA」，將演藝界的力量帶到不同城市進行文化交流，甚至參與慈善工作。「因為如果你單一個人去做慈善，或者去做一啲大事，可能會比較悶。過往可能都係足球比較多，但00後甚至10後，籃球對佢哋嚟講都係一個盛事，所以我覺得可以透過呢個運動去宣傳自己，宣傳香港文化。」

高鈞賢望組建「星BA」到不同城市文化交流。（公關提供）

莊思敏加盟球隊做「最強女將」

對於莊思敏加入球隊，高鈞賢笑言因為需要一位高大的女將。「佢原來喺中學都係籃球隊，加上我哋明星籃球隊都去好多唔同城市宣傳，莊思敏都好適合，因為佢形象好健康，又好talk得，經常介紹唔同地方文化美食，有佢落場啲氣氛真係爭好遠。」他更笑言：「莊思敏一落場，啲對手都唔敢輕舉妄動，因為我哋通常對一些專業嘅球隊，有佢喺到，我哋可以放鬆少少，嗰啲都唔會敢掂佢。」

莊思敏加盟球隊做「最強女將」。（公關提供）

高鈞賢推隊歌《Together We Play》

高鈞賢透露，作為球隊當然要有屬於自己的主題曲，「大家都知道籃球係好熱血嘅，所以我哋就做咗呢首《Together We Play》。」他坦言創作這首歌花了不少心血，團隊共改了十多個版本才決定最終版。「我希望大家一聽到呢首歌，就能夠諗起嗰個畫面就係籃球，如果你哋真係鍾意籃球，你一講《男兒當入樽》，已經立刻諗起嗰首主題曲。」

錄音過程中，高鈞賢直言最大困難是約齊所有人，但令他感動的是，所有隊員都十分投入，準時到達錄音室，十多人一同錄音、拍攝MV，過程相當順利。

高鈞賢在訪問中回顧自己的演藝生涯。他是2005年第一屆香港先生冠軍，在TVB由一張白紙做起，之後到內地發展，由零開始做到主角，參與不同綜藝節目累積經驗。近年他重返香港拍劇，參演《新聞女王》等劇集，飾演律師一角備受關注。

高鈞賢推隊歌《Together We Play》 。（公關提供）

高鈞賢透露不希望女兒做演員

如今已為人父的高鈞賢，心態與年輕時截然不同。「我20歲到30歲喺TVB，一張白紙帶畀我好多嘢，之後我趁自己未老，一個人去闖，去到內地，由零去到做主角，參與過好多唔同綜藝節目，攞咗好多經驗。」他形容現在是自己人生的「主要點」，「雖然未去到話好紅，但係我一個經歷，我覺得自己好努力去做，攞咗好多成績。」

被問及會否讓女兒投身演藝界，高鈞賢斬釘截鐵說：「一定唔可以做演員。」他解釋演藝工作太辛苦，需要心力與耐力，有時還需要天時地利人和配合才能遇到好角色。相對而言，他認為音樂和運動是更好的選擇。「我覺得音樂我會支援嘅，運動我都會支援，演員就最後喇！」

高鈞賢透露，歲半的女兒對音樂和籃球都表現出濃厚興趣。「佢一睇到我睇波或籃球賽，佢就會第一時間話球賽，有音樂佢都會喺到搖。」他在深圳開設的音樂餐廳特別設有舞台，希望為小朋友提供表演機會，培養他們的興趣和自信。