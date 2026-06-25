張堅庭揭鄭裕玲91年封金像影后內幕　以為笑片冇得攞獎寧願開工

導演張堅庭近日在社交媒體發文，重提1991年香港電影金像獎最佳女主角一役，感觸良多。事緣鄭裕玲（Do姐）在《The Do Show》最新一集請來劉嘉玲擔任嘉賓，二人重提當年同場競逐影后的往事——劉嘉玲憑《阿飛正傳》被視為大熱，最終卻由憑《表姐，你好嘢！》獲提名的鄭裕玲奪得。劉嘉玲坦言宣布一刻「成個世界熄咗」，但亦心服口服大讚鄭裕玲好識做戲。

最新一集《The Do Show》請來劉嘉玲擔任嘉賓。（IG@do_do_cheng）

張堅庭遺憾鄭裕玲未能親身領獎

張堅庭其後撰文，透露睇完訪問才知劉嘉玲當年如此失落，而他自己對鄭裕玲未能出席同樣感到可惜。他憶述，當年行內朋友普遍認為劉嘉玲贏面極高，因為喜劇演員較難得獎，尤其女主角，「觀眾顧住笑可能冇時間欣賞你的演出」。鄭裕玲曾問他《表姐，你好嘢！》勝出機會，他坦言真的不知道，只有會計師事務所才有最終答案，更感觸寫道：「若早知我當然叫佢請假。當年有很多圈外人不相信香港電影金像獎的結果是沒有人預知的。」

張堅庭遺憾鄭裕玲未能親身領獎。（Facebook@張堅庭頻道）

當年行內普遍認為劉嘉玲贏面極高。（《阿飛正傳》電影劇照）

張堅庭大讚鄭裕玲的演技

最終由張堅庭代鄭裕玲上台領獎，他對她未能親手接過榮譽深感可惜，更首度分享拍攝時的難忘細節：「我只是把劇本交到她手，只是開了一次會……我們再見面時，我是在現場第一次看見她自己創造的身體語言，原本我諗住在現場執生，點知佢演出第一個鏡頭之後，我幾乎冇執過佢的演出。」對鄭裕玲的演技給予極高評價。

張堅庭揭鄭裕玲91年封后內幕。（FB截圖）

網民熱議：時間證明鄭裕玲實至名歸

帖文一出，大批網民湧入留言，一致力撐鄭裕玲實至名歸：「表姐係一個時代嘅代表」、「30年後，香港人對Do姐表姐你好嘢嘅演出深刻」、「時間證明咗Do姐係實至名歸」。經典角色經得住時間推敲，表姐一角的魅力，三十多年後仍在觀眾心中鮮活如初。