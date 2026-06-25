鍾柔美露腰裝張腿激戰爆旋陀螺　手臂驚現「守宮砂」惹A0熱議

現年19歲的鍾柔美（Yumi），樣子甜美深受不少粉絲歡迎。近日，她正積極為其參演的新劇《飛常日誌II》以及新歌《無名分狀態》進行宣傳。日前她現身爆旋陀螺的公開活動，親自下場與現場素人參賽者展開一場激烈對決。



鍾柔美現身爆旋陀螺的公開活動。（網上圖片）

鍾柔美露腰裝登場成全場焦點

當天鍾柔美以一身火辣的露腰裝登場，瞬間成為全場焦點。到了正式對決時，只見她從褲袋裡掏出珍藏的幾個陀螺，隨即在陀螺盤前擺好陣勢。將兩腿張開穩固重心，接著奮力一拉發射器，將陀螺精準送入盤中。她雙眼死死盯著盤中的戰況，神情緊繃關注戰況。

鍾柔美露腰裝登場成全場焦點。（網上圖片）

鍾柔美手臂驚現「守宮砂」

隨着當天的比賽片段在網上瘋傳，有網民捕捉到鍾柔美手臂上出現一點紅印，隨即引發熱烈討論，甚至有人打趣留言：「有守宮砂？原來佢真係A0，冇講大話喎。」不過很快就有人指出那點紅印是主辦單位用來分組的紅色標籤貼紙，根本不是什麼守宮砂。鍾柔美自出道起便一直憑清純乖巧的形象示人，不過其純情「人設」早前曾陷入危機。有自稱是鍾柔美同學的知情人士直指她私底下並非如外界所傳的「A0」，令她的清純形象引來不少網民的質疑。

鍾柔美手臂驚現「守宮砂」。（網上圖片）

鍾柔美遭網民批評不夠專業

除了這段意外的小插曲，網民對這場活動的評價也相當兩極，不少人激讚鍾柔美毫無偶像包袱，願意親自下場與素人正面對決，表現貼地又親民。但也有部分網民對此不買帳，批評她玩得不夠專業，純粹是商業作秀，對陀螺運動不夠尊重。

鍾柔美遭網民批評不夠專業。（IG@yumichung1221）