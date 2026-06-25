郭富城親證12月進軍啟德開騷　霸氣護花太太方媛：我好支持佢

「舞台王者」郭富城（城城）24日晚以「馬年大使」的身份，隆重出席了假跑馬地馬場舉行的「冠軍人馬獎候選馬匹公佈儀式」活動，為一眾頂級賽駒打氣。心情大好的城城在現場大談家庭樂，笑言平時有讓女兒接觸並學習騎馬，雖然囡囡們也會看他的演唱會，但私底下最喜歡的竟然是韓國大熱女團BABYMONSTER！

郭富城是香港樂壇「四大天王」之一。（FB@Aaronkwokfushing）

四大天王第一人 郭富城親證12月挑戰啟德

早前啟德主場館的LED大屏幕預告城城即將進駐啟德開騷，成為「四大天王」中踏足全新啟德主場館舉辦個人演唱會的第一人！而目前正忙於在內地舉行巡迴演唱會的城城，在訪問中親口證實了這個令全港歌迷引頸期盼的好消息，城城直言這是一項極具意義的挑戰，雖然具體日期有待官方公布，但城城透露目前已鎖定在12月的一個重要日子隆重開騷。

郭富城日前已於內地開演。（FB@Aaronkwokfushing）

日前網民清楚在啟德場外，拍下「郭富城」登上場館外圍。（網上圖片及截圖）

城城直言能夠挑戰如此宏大的主場館是一件非常艱巨的事，但他與團隊都充滿信心，現時已經著手準備，近乎天天開會。雖然目前場數未定（笑言可能只開一場），但城城承諾啟德演唱會的編排將加插全新環節，並會推出個唱主題曲《衝衝衝》及專屬MV。他希望世界各地的粉絲到時都能齊集香港支持，藉此促進香港的旅遊業發展。

郭富城即將啟德開騷。（IG@Aaronkwokfushing）

天王實力護花 大方回應方媛連串非議

太太方媛（Moka）早前參與內地人氣綜藝節目《五十公里桃花塢6》的拍攝，不過節目播出後卻捲入不少風波。有網民指她要求住單人房顯得驕縱，亦有人質疑她有「爭C位」之嫌、疑似遭到其他成員杯葛，甚至因為壓力過大在鏡頭前情緒崩潰。

方媛罕有參加內地真人騷《五十公里桃花塢6》。（節目截圖）

面對網絡上的連串非議，城城展現出百分百的好老公擔當，大方開腔為太太澄清這些都是花邊新聞。城城稱方媛本身並非圈中藝人，這次拍節目對她而言是一次極大的挑戰，連方媛自己也坦言拍得非常辛苦。但城城依然十分鼓勵太太去嘗試，因為這能讓她切身體會到其他藝人的生活，進而豐富人生。

郭富城十分鼓勵太太方媛去嘗試。（Weibo@方媛Moka）

至於方媛在節目中自爆「未能融入城城朋友圈」一事，城城亦大方回應：「作為丈夫，太太有呢個想法冇所謂，等佢去接觸同體驗呢個世界係好事。」他大讚太太性格溫馴，而綜藝節目是一個相對複雜的環境，對於從未入過行的方媛來說確實很難立刻面對，需要時間適應，但他高興地看到太太最近已經很有進步。