戴祖儀「小學雞」上身寸周嘉洛　張馳豪練跑驚現「超結實巨胸」

《飛常日誌II》6月25日日及26日八點半翡翠台播出最後兩集。上周首播後好評不斷的《飛常日誌II》，來到第二周收視繼續攀升，除了因為人靚景靚，劇中角色的貼地人設、及演員之間的絕妙火花亦是網民熱捧賣點，當中猶以戴祖儀（Joey）與周嘉洛的抵死互動最為網民受落。之前在《回歸》及《正義女神》中飾演CP並成功入屋的二人，在《飛常II》中雖然完全沒有感情線，但二人的抵死互動相當搶戲。以昨晚場口為例，同樣有為機場拍攝宣傳片的2人，為了誰人演技較好互相踐踏，Joey更高八度直指嘉洛仔演技「勁Kam」，八婆仔表情配以嘉洛仔的「唔忿氣」樣已相當爆笑。之後談到組隊參加業界競技體育比賽，嘉洛仔又恨恨地批評Joey極懶惰，被激到生蝦咁跳的Joey即以「叉住你」手勢回敬，這場聲色藝俱全的「小學雞之戰」甚有睇頭。

《飛常日誌II》6月25日日及26日八點半翡翠台播出最後兩集。（官方提供圖片）

監製激讚戴祖儀極專業

Joey與張馳豪Aska的互動亦甚有火花，二人的「太后奴才CP配」甚受網民歡迎，並高呼二人「在一起」！據知今晚一集，Joey飾演的張穎即將由地勤調回做空姐，意味著即將結束與Aska「出相入對」的職場生涯。為此，Aska飾演的車成軒激罕在卡拉ok高歌一曲，並選唱失戀味濃的《非走不可》，令Joey瞬間墮入愛河。根據官方宣傳稿，Joey今晚將繼續採取主動，向Aska「逼供兼示愛」，到底2人最終能否有情人終成眷屬？

嘉洛仔同Joey啲鬥嘴表情同語氣真係一流，封佢哋「鬥嘴CP」不為過。（官方提供圖片）

除了與兩大男神火花四濺，Joey原來連與小朋友對戲亦有一手！昨晚劇情講述張穎陪同一位小妹妹登機時，得悉小妹妹因不捨得離開媽媽而故意將違禁品放入行李內兼扭晒計，Joey遂甚有耐性兼溫柔地為小妹妹解開心結…...談到場口，監製Andy大讚Joey私下不但Manage小朋友有一套，亦甚有演員專業，Andy：「好多時喺機場嘅拍攝都好緊逼，需要台前幕後去配合爭取時間，演員們都會做足準備去應付。好似呢場戲，要爭取喺真係上緊客同貨嘅飛機度拍，我哋當時一定要喺45分鐘內完成拍攝。但因為小朋友難控制，所以起初有啲擔心，但嗰日我一到現場，Joey已經同我講：『同小朋友對好晒戲喇』，跟住到真係埋位，Joey真係好Lead到個小朋友，我哋只係拍咗3-4個Take已搞掂，個小朋友完全跟到Joey嘅節奏，亦做到晒我嘅要求，Joey真係好犀利、準備得好好。」

Joey氹小朋友有一手。（官方提供圖片）

戴祖儀親揭與周嘉洛默契十足背後原因

談到與嘉洛仔默契十足，Joey笑言最大原因，可能是2人私下都是開心果：「我成日都覺得同嘉洛相處好好，同埋性格都似，因為大家都係想身邊人開心，都係正面寶寶。」至於為何咁勁咁快氹得掂小演員，原來Joey私下是「孩子王」：「本身我鍾意小朋友，同埋我身邊好多朋友都結晒婚生晒小朋友，變咗成日會同小朋友相處，所以都知點同佢哋玩同帶佢哋做嘢。」

另昨晚，Joey劇中CP Aksa同樣大放異彩！劇情講述程日飛（周嘉洛飾）、安仔（吳偉豪Ricco飾）及車成軒（Aska飾），為了同業競技體育比賽相約練跑。當中除了周嘉洛的超俐落熱身動作夠搶鏡，穿上薄身質料運動上衣的Aska，雖然身上衣服並不貼身，但由於逆風而跑，仍然在鏡頭前展現出驚人結實胸肌，完勝同場的嘉洛仔及Ricco。坐擁185cm身高、44吋長腿的Aska，配以肌肉型身形確實相當屈機，堪稱男版「最強Body」！據知大結局一集，Aska將終極一露展現超完美麒麟臂線條，萬勿錯過！