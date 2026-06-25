走過歷史大地｜地獄廚神黃翠如爆笑大鬧廚房　洪永城見靚女心心眼

《走過歷史大地》「黃金拍檔」洪永城（Tony）與黃翠如在最後兩集依舊相愛相殺，在法國巴黎之旅上演一連串荒謬爆笑的瘋狂互動。



今晚（25日）及明晚一集，Tony與翠如將展開最後兩集的法國巴黎之旅。（公關提供）

終點站法國巴黎之旅

今晚（25日）及明晚一集，Tony與翠如將展開最後兩集的法國巴黎之旅，探討歷史人物路易IV及拿破崙的生平、有趣點滴，甚至代為闢謠之餘，還走訪了巴黎地標艾菲爾鐵塔、凱旋門、在歷史悠久的「工人餐廳」歎工人餐、感受在網球起源地打網球的滋味、在主打十八世紀法國皇室貴族風的靚靚餐廳、大歎正宗法式下午茶，以及在以仿名畫見稱的畫廊、為另一半打造度身訂造的「名畫手信」！

佢哋仲走訪咗古今嘅巴黎鐵塔。（公關提供）

佢哋仲走訪咗古今嘅巴黎鐵塔。（公關提供）

佢哋仲走訪咗古今嘅巴黎鐵塔。（公關提供）

洪永城見靚女侍應心心眼

今、明兩集最大賣點，是出名「地獄廚神」的翠如，竟然走入工人餐廳廚房重地，炮製法式高湯及工人餐。自稱學過一個鐘頭藍帶課程的翠如，大顯身手期間相當分心，除因樣子似足「AI歷史人物」的大廚笑個不停，又因高湯法文發音與普通話「不用」相近而與Tony打鬧一番，過程爆笑。工人餐廳除了主打靚食材及靚裝修，還有靚女女侍應，令Tony見到一度心心眼，想知有幾靚，就要留意節目。

呢間工人餐廳，真係所有嘢都好靚。（公關提供）

呢間工人餐廳，真係所有嘢都好靚。（公關提供）

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洪永城曾與職業選手搭檔混雙

另一Part有趣互動，是二人在這個網球發源地，與當地高手打了一場混雙，期間Tony全程打得有板有眼，不但幾乎球球都接到，而且打球姿勢相當標準兼瀟灑，與在圈中公認是「運動體能黑洞」的翠如相映成趣，翠如不但全程企喺度得個講字、仲要完全零意欲接波，令Tony焗住兩邊飛撲救亡，畫面有趣。其實Tony在節目中打網球打得咁靚，完全有根有據。Tony自幼熱愛網球，球技在演藝圈中名列前茅，近年為積極推廣網球，曾發起「中國香港藝人網球聯盟（ATEAM）」慈善活動。另Tony還曾獲邀參與2024中國網球巡迴賽香港站名人賽，與職業選手韋思佳搭檔混雙！

先欣賞一吓兩位主持打網球嘅英姿先，洪永城一睇就知好有實力。（公關提供）

先欣賞一吓兩位主持打網球嘅英姿先，洪永城一睇就知好有實力。（公關提供）

先欣賞一吓兩位主持打網球嘅英姿先，洪永城一睇就知好有實力。（公關提供）

先欣賞一吓兩位主持打網球嘅英姿先，洪永城一睇就知好有實力。（公關提供）

喺網球發源地度，同當地打網球砌磋，感覺係正架喎。（公關提供）

可惜翠如揸咗流攤。（公關提供）

黃翠如嫌棄洪永城「冇頸拿破崙」

為了令2位主持是次旅程更圓滿、更有紀念性，製作組豪擲HK$10,000將二人及二人另一半打造成油畫風歷史人物，洪永城與蕭正楠齊齊化身拿破崙，洪太梁諾妍及翠如則化身拿破崙背後女人。看到油畫中的老公與自己咁登對，出名「愛夫堅」的翠如大為感動，並笑言這幅畫是今次旅程蕭正楠「最好的手信」，極度Sweet。最抵死是，翠如感動的同時，不忘嫌棄「冇頸拿破崙Tony」。

呢幅名畫手信，明顯令翠如好感動。（公關提供）

呢幅名畫手信，明顯令翠如好感動。（公關提供）

相隔7年合體結局催淚

節目尾聲，Tony與翠如齊齊收起佻皮，感性大談相隔7年再合體拍攝《走過》感受。由於《走過歷史大地》，是翠如升呢人母後首個拍攝的綜藝節目，故她坦言希望節目是留給寶貝兒子哈哈一份別具紀念價值的禮物：「將來BB長大咗，好想畀佢睇，想佢畀啲朋友睇，希望節目入面嘅故仔可以延續，希望我嘅故仔都可以延續。因為有一日我都會變成歷史架嘛，我希望我去到變成歷史嘅時候，我唔會淨係一張相，對於佢哋嚟講，我都係一個可以分享嘅故事。」

黃翠如好想將呢個節目送畀哈哈，好有愛。（公關提供）