內地歌手霍尊昔爆約炮被索900萬分手費　前女友稱遭設局否認勒索

大陸歌手霍尊2021年時遭交往8年的舞者女友陳露爆料私生活複雜，稱交往期間一邊挑婚戒一邊約炮，甚至無預警搞消失、鬧分手，她則被反控敲詐勒索。沒想到時隔5年，陳露25日分享當年決定爆料的原因。



她表示看著霍尊搖身大明星，而自己只是小舞者，深深感受到雙方地位不匹配，但對霍尊死纏爛打，「他的團隊要吃飯，背後也有很多投資方，我不懂事，動了太多人的『蛋糕』」。

歌手霍尊2021年時遭交往8年的舞者女友陳露爆料私生活複雜，稱交往期間一邊挑婚戒一邊約炮，甚至無預警搞消失、鬧分手，她則被反控敲詐勒索。（微博@游梦岛陈露）

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陳露曾開價900萬人民幣 遭控敲詐勒索

陳露當年發長文痛批霍尊約炮、出軌時，指出霍尊態度冷淡，更要她「開個價」，打算用錢擺平事情，陳露因此故意開出900萬人民幣高價，並稱霍尊串通友人將陳露騙到家中脅迫，軟禁5、6小時並強逼她簽協議書，要求她刪除網路上的言論和過往，而陳露也因此被指控敲詐勒索。

此次現身，陳露表示這些年被貼「撈女」（拜金女之意）等標籤，她表示「我喜歡霍尊的時候，他真的沒有錢，他後來事業越來越好、有錢了，我也從來沒有圖過他的錢」，更說當時被設計，才會捲入敲詐勒索事件，

我有足夠證據和錄音向警方證明清白，我從來沒有被抓過，一天拘留所都沒有進過，我甚至可以開出無犯罪證明。

陳露盼有新生活 想和霍尊以及過去的自己和解

她表示所謂的敲詐勒索根本不成立，

這是當時他們精心設計的圈套，為了擺脫那個死纏爛打的我，當時的我實在太幼稚了，我以為我在挽回愛人、感情，沒想到影響到很多人，我動了太多人的『蛋糕』，就讓我閉嘴，他們的經濟利益才不會損失。

她自責因戀愛腦誤事，更難忘霍尊曾對她說「以我今時今日的社會地位，還跟妳在一起，對妳來說是一種恩賜」，讓她相當錯愕，也不甘心8年情愛就此付諸流水。

陳露坦言這幾年被提到，都是和敲詐勒索有關，自己無法正常戀愛、生活，「今天我站出來澄清，想過嶄新的生活，請那些資本高抬貴手，不要再買營銷號來黑我」。這次拍攝影片，她單純想和霍尊和解，也想和曾經的自己和解，「有時候真的愛一個人，會害死自己，在愛情中真的不能丟失自我，愛情帶給我的傷害太大了」。

不過霍尊官方粉絲後援會發文怒批陳露裝可憐、假惺惺，稱陳露這5年對霍尊的精神凌辱從未停止，且相關案件早已立案，其中還有兩次取保候審，

無犯罪紀錄證明不等於她沒有犯罪的嫌疑，何況還曾被刑事措施處理過，到現在並沒有結案，這一點陳露本人比誰都清楚

更狠酸「犯罪嫌疑人搖身一變成了『小白兔』，而受害者卻被潑上『誣告者』的髒水，滑天下之大稽」。

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