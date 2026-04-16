41歲文章轉行賣麵意外翻紅　排隊超3小時　週一公休勾起出軌醜聞

曾以《失戀33天》、《裸婚時代》紅極一時的41歲內地男星文章，因過往婚外情風波淡出演藝圈，近年轉戰餐飲業，在上海開設陝西麵館意外爆紅，每日排隊人潮爆滿，等候時間動輒超過3小時，甚至出現500人民幣黃牛代排服務。



有趣的是，麵館外貼著「週一公休」公告，讓不少網友聯想起當年的出軌醜聞「周一見」的出軌黑歷史，笑稱這是「周一不見」的救贖。

文章與馬伊琍（網上圖片）

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文章婚變風波重創演藝事業 轉戰餐飲業開麵館

文章自2014年被狗仔踢爆在正宮馬伊琍懷孕期間出軌姚笛，重創深情形象，即便當時獲得妻子原諒，雙方最終仍於2019年分道揚鑣；他後來曾復出拍片但票房不佳。如今退居幕後轉型當餐飲老闆。

姚笛

有大陸網友在網上透露，文章時常在店內忙進忙出，從備料、服務到店務管理都親力親為，踏實經營的態度意外讓不少網友給予正面評價，認為他在經營「第二人生」。

排隊亂象！黃牛代排費驚見「一碗麵的十倍價」

這間陝西麵館的火爆程度超乎想像。據了解，店家每日上午9點發放午餐號碼牌、下午5點發放晚餐牌，但許多顧客表示，即使一早就去排隊，到了下午4點仍無法進場。住附近的居民接受陸媒訪問時還稱，自從開店以來已連續三天到現場排隊，無奈都排不到，打算等熱潮過了再來品嘗。

這股熱潮也催生了另類的「代排商機」，黃牛代排服務費最高竟喊到500人民幣。即便消費者願意花200人民幣買黃牛票進場，也未必能吃全餐點。因食材供不應求，店家目前被迫採取「限購令」，每桌限點一份油潑麵與一個肉夾饃，讓搶不到的饕客感嘆：「想吃個肉夾饃比搶Labubu盲盒還難搶！」

「周一公休」讓網友聯想出軌黑歷史

除了高人氣，麵館的公休時間也成了網絡熱議焦點。由於當年狗仔爆料文章出軌時，是以「周一見」作為預告，導致該詞成為文章事業崩毀的標籤。如今麵館固定每週一公休，被網友戲謔是「周一不見」，調侃文章仍未走出當年的惡夢。

麵館固定每週一公休，被網友戲謔是「周一不見」。（微博@娛樂圈新鮮事）

對此，店家大方回應表示，週一公休是為了「優化食材品質、讓員工休整服務體驗」，且週一公休是餐飲界的常見慣例，純屬巧合。

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