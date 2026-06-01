泰最強顏值Aum Luk突暗轟前夫偷食　嘆真愛太痛　昔日死撐無出軌

泰國女星Aum Luk（藝名Uri）與前夫Ball於2023年8月正式宣布離婚，結束7年婚姻，當時雙方強調分手與出軌無關。不過近日Uri接連在社交平台發表耐人尋味的貼文，被外界解讀為暗指前夫曾有婚內不忠行為，讓這段已落幕多年的婚姻再度成為話題。



Aum Luk因演出泰劇《三面娜迦》打開知名度，身兼演員、模特兒及影音創作者身分，亮眼外型更被封為泰國最強顏值。她與Ball於2018年結婚，婚後育有一女。Ball雖非演藝圈人士，但曾因2016年捲入「明星保鏢毆打軍官之子」事件而受到媒體關注。

Aum Luk（藝名Uri）（Instagram@lukkanaaum）

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2023年宣布離婚時，Aum Luk曾在節目中親自說明，否認外界盛傳的「與經紀人出軌」及「夫妻生活不和諧」等傳聞，強調兩人是和平分開，未來仍會共同撫養女兒。離婚後，她也搬離原本住所返回曼谷生活。

Uri日前在社交平台接連發文，引發外界聯想。她先是寫下「這輩子只想坐著數錢，不想誰攪和生活」，被不少網友認為是在影射婚姻期間遭第三者介入；兩天後又發文表示「曾相信真愛，但它很痛」，再度掀起討論。

由於這些內容與她過去否認出軌傳聞的立場似乎有所落差，不少網友開始猜測，她當年可能因顧及孩子或其他因素選擇低調處理，未將婚姻內情公開。

此外，當年曾鬧得沸沸揚揚的經紀人傳聞也再次被翻出討論，但至今仍未獲證實。對於前妻近日的發言，Ball截至目前尚未公開回應。

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