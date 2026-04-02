《爸爸去哪兒》夏克立被爆出軌又睡女粉　前經理人證實替前妻不平

男星夏克立1日在社群平台曬出抱著嬰兒的照片，公開認了「有第二個小天使」。然而他近日遭狗仔葛斯齊爆料婚內出軌、對女粉絲「射後不理」，就連前經紀人都曾收到來自不同女性的訊息。對此，夏克立前經紀人也出面回應，證實葛斯齊的爆料內容全部屬實。



面對夏克立的指控，前經紀人Serene發出完整聲明回應，表示於2025年3月4日因夏克立違反行為守則而終止經紀約。聲明指出，終止合約後夏克立不斷進行「人格謀殺式的抹黑」，行經極其惡劣。

夏克立因和女兒夏天參加節目《爸爸去哪兒》爆紅，近日遭狗仔葛斯齊爆料婚內出軌、對女粉絲「射後不理」，對此他的前經紀人也出面回應，證實葛斯齊的爆料內容全部屬實。（FB＠Chris Downs）

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前經紀人在聲明中坦言，在她任期內確實有多名女性主動找過她，提及所有釋出的錄音檔皆未經任何剪輯，時間軸清晰明確。當時她也曾聯繫夏克立求證，但得到的訊息「矛盾不清楚」。

聲明特別提到，除了P小姐外，另有一位在2020年與夏克立發生「超友誼的親密關係」的女士也曾與她聯繫，該女性承認有性關係發生，並提供對話作為證明。前經紀人強調，葛斯齊的所有爆料內容「全部屬實」。

聲明最後敦促夏克立為自己的不當行為負起全責，停止所有惡行，不再繼續撒謊、扭曲事實，並停止踐踏所有曾扶持過他的人。前經紀人並表示，過去看到黃嘉千在離婚官司中不斷遭夏克立「人格糟蹋」，心中感到百般不捨。

夏克立前經紀人完整聲明：

我在2025年3月4日因為藝人違反了行為守則，終止了夏克立先生的經紀約。



很遺憾的，隨後至今夏先生不停的對我進行人格謀殺式的抹黑，詆毀，行經極惡。

在我任期內確實有不同的女性找過我，釋出的錄音檔我也聽過，沒有經過任何剪輯，時間軸也很清晰。當時我也聯繫過夏先生求證，得到的訊息是矛盾不清楚的。P小姐除外，在2020年與夏先生超友誼的親密女士也曾與我聯繫，女方承認有性關係並有對話作證。記者葛斯齊的爆料內容全部屬實。



夏克立先生，請你為自己的不當行為負起全責。停止所有的惡行，不要再持續撒謊，扭曲事實，踐踏所有扶持過你的人。



過去看到嘉千姐在官司中，不斷被夏先生人格糟蹋，心裡有百般不捨。



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