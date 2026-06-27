千香分集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《千香》陸劇，改編自小説《千香百媚》。有鞠覺亮為執導，由宋威龍、鞠婧禕領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《千香》電視劇情大綱

天地異變，海隕降臨，建木神樹自浩劫中浮現，傳說得其果實者，便可駕馭萬物。仙、妖、魔三族為爭奪建木之實，掀起滔天血戰。百年光陰流轉，雷修遠（宋威龍 飾）為救與自己相依為命的兄長，刻意接近青丘孤女小棒槌姜黎非（鞠婧禕 飾），卻於因緣際會下，雙雙踏入雛鳳書院修習。書院中以命相護的夥伴們，不僅給予小棒槌生平最初的友誼，亦在她心底悄然種下情動的念想；她與雷修遠從摯友漸生傾慕，最終一同進入同一門派。

兩顆心愈靠愈近，身世之謎卻亦逐步揭開。小棒槌歷經脫胎換骨，終蛻變成冰雪之姿的姜黎非，其前所未聞的資質引來有心之人追查她的身世來歷。雷修遠一路生死相隨，二人同為異類，為世所不容；身世背景更令他們相愛而不得，在眾人對異族秘辛的追逐中，雙雙走入迷霧般的困局。相遇並非偶然，宿命逼人，二人最終選擇勇敢對抗天命，以煉化自身為代價，換回三界太平。

《千香》電視劇分集劇情

《千香》1-5集劇情

第1集：聰慧過人的小師妹小棒槌與師父吳艮配合默契，在成功為大戶人家驅邪並獲得千年靈芝後，奉命前往宋祠捉妖。在此處，她誤將雷修遠當作妖精而大打出手，隨後兩人遭遇黑衣人與萬箭伏擊，幸得吳艮及時施展金光神術將其救下。吳艮深感自身恩怨將近，自責未能教導小棒槌男女有別的禮數，隨後留下一封引薦信與一張模糊的大師兄畫像，便悄然離去。為了引出師父，小棒槌故意跳崖卻意外砸中了身負重傷的九尾狐日炎，隨後她拒絕向趕來的星正館震雲子透露狐妖行蹤，並在另一名道長的護送下前往雛鳳書院。

另一邊，雷修遠為了救治心脈受損的兄長魯山華，被迫答應震雲子的條件，奉命尋找日炎的血，並透過術法得知了知情人小棒槌的長相。兩人在雛鳳書院外狹路相逢，小棒槌憑藉辟邪珠機智脫身進入書院面試。為了順利入學，小棒槌編造了悲慘身世，不料雷修遠隨後帶著更為苦難的經歷闖入，兩人一番智鬥爭執，小棒槌意外散落滿地銀兩而尷尬離場。洗漱後的小棒槌巧遇高傲的英王紀桐周，將其視為可宰的肥羊，並與仗義執言的百里歌林姐妹不打不相識；當夜眾人在破廟露宿生火時，雷修遠的身影再度陰魂不散地出現在了門口。

第2集：破廟中，小棒槌對尾隨的雷修遠充滿戒備，次日書院測驗靈根時，雷修遠展現出罕見的頂級金靈根，而小棒槌則在九尾狐日炎的暗中相助下勉強測出弱霜靈根。雷修遠藉此看穿了日炎藏於小棒槌髮間的秘密，而小棒槌為了摸清其底細，故意將雷修遠帶到燕歌坊並下藥逼其說出真心話。由於無力支付昂貴的飯錢，小棒槌索性將雷修遠抵押給坊主表演魔王節目，自己則轉而尋求英王紀桐周的幫助，換取了最新的考核試題。隨後龍名座殺手突然席捲舞台，小棒槌機智地誤導紀桐周迎敵，混亂中紀桐周救下了妙青，小棒槌也意外得知了雷修遠背負的高瀘亡族慘劇與養子身份。

懷著一絲惻隱之心與通過試煉的目的，小棒槌答應紀桐周的交換條件，裡應外合將雷修遠從燕歌坊救出。幻境試煉正式開啟，心懷嫉妒的蘭雅使壞將小棒槌推入冰天雪地的險境，小棒槌憑藉符咒與紀桐周的上古祝融石艱難前行，卻在遭遇狂暴龍捲風時險些罹難，所幸雷修遠及時現身相救。兩人抱團跌落懸崖，雷修遠甘願充當肉墊護她周全，並在寒冷中主動握住小棒槌的手為其傳遞能量。然而在感受到一絲溫暖的同時，雷修遠內心卻閃過一絲狠戾，企圖趁機震碎小棒槌的心脈，以此逼迫藏匿的日炎現身救主。

第3集：就在雷修遠企圖動手之際，一道金光將二人傳送至全新關卡，順利通過首關。眾人在詭異的樹林中匯合，遭遇無數黑煙與黑色怪鳥的瘋狂襲擊，蘭雅更在混亂中惡意將小棒槌綑綁遺棄，所幸雷修遠再度挺身將其救入山洞。在抵禦怪鳥的戰鬥中，小棒槌祭出師父的強大符咒震退危機，卻在觸碰雷修遠時觸發了他腦海中關於戰神面具與神秘仙子的痛苦記憶片段。隨後，一隻發狂的九尾狐將兩人吞入腹中，小棒槌這才察覺這只是日炎的一根毛髮所化，眾人也隨之結束試煉。當夜，震雲子因不滿雷修遠拒絕擊殺宿主，殘忍地將滅魂絲注入其掌心進行反噬要挾。

翌日，學員們搭乘神鹿馬車御風飛升，心狠手辣的蘭雅再度出手將小棒槌推下高空，危急時刻雷修遠毫不猶豫飛身相抱，最終被駕舟而來的仙師墨言凡穩穩接住。抵達雛鳳書院山巔後，英王紀桐周私下試探雷修遠是否有光復高瀘的野心，並提醒他小棒槌並非對他的刻意接近毫無察覺。隨後，書院先生左丘單獨留下了小棒槌，不僅一口認出她是故友吳艮的真傳弟子，更親自賜予她一個仙氣雋永的全新名字「姜黎非」，自此開啟了她在書院的正式修仙生涯。

第4集：獲得新名字的姜黎非滿心歡喜，隨後在分配房間時，她赫然發現雷修遠竹簍中的戰神面具，進而坐實了心中的懷疑。姜黎非果斷將匕首架在雷修遠的脖子上逼問其背後主使，走走投無路的雷修遠坦言自己受制於震雲子、無法救出大哥的絕望，竟主動握住她的手將匕首刺入自身胸膛以求解脫。震驚之餘的姜黎非生怕背負殺人罪名，只得動用珍貴仙藥為其悉心療傷，並在看見他滿身觸目驚心的傷痕時動了惻隱之心。換上華美女裝的姜黎非驚艷全場，卻遭到蘭雅的惡言羞辱，她果斷施展禁言符將其制服，引得眾人哄堂大笑。

書院隨後開啟了殘酷的修煉考核，不會御劍飛行的姜黎非因屢屢失敗而飢腸轆轆，甚至在水邊意外被藤蔓拖入深潭，幸得雷修遠及時營救。飢餓的姜黎非誤抓並吞下了具有強大怨氣的靈魚，暴走之下竟將前來關切的雷修遠與紀桐周雙雙打成熊貓眼。次日，掌管靈魚的步師兄登門施法問罪，幸得修為高深的胡嘉年先生出面庇護才化解危機。姜黎非趁機以烤魚孝敬胡嘉年，並拿出師父留下的醜陋畫像打探大師兄的下落，胡嘉年面色一震卻矢口否認，並冷笑諷刺連御劍與修爐鼎都尚未入門的姜黎非，根本無資本談何逆天改命。

第5集：為了重鑄爐鼎，姜黎非拉著雷修遠向朱翁智取仙藥，隨後在試煉中施展師傳符咒改寫法陣，引來雷修遠對其與高瀘法陣淵源的懷疑。在御劍練習時，姜黎非遭胡嘉平使壞放蜂捉弄，與前來營救的雷修遠一同跌入設有禁制的廚房，兩人雖聯手制服了嗅出妖氣的香菜精，卻也引來胡嘉平的暗中警惕。面對十天後優勝劣汰的嚴酷月考，正發愁的姜黎非主動與雷修遠攤牌，在得知其兄長受制於震雲子、被迫伺機奪取日炎的苦衷後，兩大各懷秘密的少年決定達成同盟、通力合作。

二人隨後暗中調查行蹤鬼祟的胡嘉平，姜黎非誤以為其欲行不軌而破屋營救阿慕先生，卻意外揭開阿慕實為斷劍厲峰元神、胡嘉平多年深情救治的虐心秘密。不甘放棄的姜黎非隨後偷來鑰匙，與雷修遠深夜潛入書塔尋找修法，此時雷修遠收到震雲子關於兄長命危的催促傳文，正當他陷入天人交戰、看向身旁的姜黎非時，對方卻因強行修煉而走火入魔。剎那間，爆發的強大靈力將雷修遠震飛，更衝破塔頂散發出震驚整個書院的建木氣息，姜黎非額間花鈿若隱若現，最終虛脫地跌落進雷修遠充滿疑惑的懷抱中。

《千香》6-7集劇情

第6集：紀桐周被金龍追趕至姜黎非與雷修遠身邊，甦醒的姜黎非慌忙阻止了神智異樣的雷修遠，三人合力逃離險境。隨後，無月廷弟子因書塔被盜一事進駐書院調查，頑固的宗權更在眾人面前祭出法器，而那法器竟直指姜黎非。眼見姜黎非即將暴露，雷修遠毫不猶豫挺身迎敵，其餘弟子亦紛紛上前護航，最終逼得左丘出面喝退宗權。經朱翁診斷，雷修遠是因昨夜將靈力悉數用來穩定姜黎非的氣息，才導致自己重傷。左丘隨後私下向姜黎非允諾，看在其師吳艮的面子上定會全力庇護，這讓得知消息的雷修遠與紀桐周吃下定心丸，三人決定通力合作通過月考以求留下。

在同房修煉期間，雷修遠看著熟睡的姜黎非心跳加速，愈發確信她絕非普通孤女。為了能時刻感應彼此安危，姜黎非特意從墨言凡處求得一條名為「千香引」的獨特法器，並與雷修遠、紀桐周締結了生死與共的兄弟誓言。嚴酷的月考很快拉開序幕，正當姜黎非在法陣中即將勝出之際，懷恨在心的宗權竟不顧規矩在暗中痛下殺手。察覺到姜黎非有難的雷修遠再度奮不顧身地衝上前迎敵，卻在宗權狠辣的半空攔截與狂暴轟擊下，與姜黎非雙雙失去平衡，從高空慘烈墜落。

第7集：雷修遠為救姜黎非甘當肉墊身受重傷，姜黎非情急下餵其吸食黑石精靈的果實，不料雷修遠體內黑氣暴湧，竟瘋魔般死死掐住她的脖子。絕境中姜黎非拼死反擊，自身散發的綠色生機不僅驅散黑氣更讓枯木逢春，她自己則虛脫昏迷。隨後宗權趕來痛下殺手，幸得樂采苓竭力阻攔；短暫甦醒的雷修遠被姜黎非身上的奇香吸引，忍不住咬了她的脖子。關鍵時刻，左丘帶人強勢駕到，怒斥宗權屢犯院規，隨即施展排山倒海的靈力將其重創並徹底驅逐。

事後，雷修遠因難以克制想「咬」姜黎非的本能而刻意疏遠，並私下探尋秘密，卻反被樂采苓施法激發背後封印。樂采苓恭敬跪稱其為「尊上」並承諾日後揭開真相，這一幕恰巧引來姜黎非的誤會與醋意。與此同時，書院查出黑石源自建木島，而姜黎非在修煉時遭神祕黑鴉偷襲，脖子上被打下紅色烙印。受控的她不由自主地飛離書院安全範圍，瞬間落入宗權的伏擊圈中，雷修遠不顧安危再度趕來救援，卻因實力懸殊被打得口吐鮮血，兩人再度命懸一線。

《千香》播出更新時間｜最新追劇日曆

《千香》電視劇幾時播?《千香》於6月27日12時播放，一共有33集，由優酷，酷喵TV播放。優酷VIP會員首更3集，6月28日至7月1日、7月3日、7月5日每天更新2集，7月2日、7月4日每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。

追劇日曆。（千香官博@Weibo）

《千香》演員

宋威龍 飾 雷修遠

宋威龍 飾 雷修遠（千香官博@Weibo）

鞠婧禕 飾 姜黎非

鞠婧禕 飾 姜黎非（千香官博@Weibo）

劉夢芮 飾 百里歌林

劉夢芮 飾 百里歌林（千香官博@Weibo）

趙華為 飾 紀桐周