張凌赫新劇《這一秒過火》預告曝光 洗手檯強吻王楚然大玩強制愛
撰文：TVBS新聞網
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張凌赫與王楚然主演的陸劇《這一秒過火》，成為近期討論度最高的影視作品之一。該劇因為張凌赫於盥洗室（洗手間）內強吻王楚然的名場面，引發網友熱議。
兩人在民國上海灘的故事背景之下，分別飾演軍閥之子與雙面孤女，命運推動的愛恨拉扯，讓未播劇集話題持續升溫，吸引大量關注。
盥洗室「名場面」曝光 張凌赫激吻王楚然太刺激
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劇中，張凌赫、王楚然在動盪時代中相知相戀，卻在命運推動下走向情感拉扯與破碎，情緒張力十足。在最新釋出的預告中，張凌赫於盥洗室一把摟住王楚然的小蠻腰，把她抱上洗手檯，緊緊壓在鏡子前強吻，偏執與隱忍的情感爆發，極致拉扯的名場面刺激又浪漫。
《這一秒過火》以民國時期上海灘為故事背景，張凌赫飾演的「慕容清嶧」是軍閥之子，王楚然則飾演雙面孤女「任素素」。兩人展開禁忌叔嫂戀，愛恨交纏與命運作弄貫穿全劇。張凌赫的軍裝造型硬朗帥氣，搭配宿命感十足的預告，也令外界相當期待角色的精彩表現。
隨著《這一秒過火》釋出更多預告與劇照，張凌赫、王楚然營造出濃厚的虐戀氛圍，CP感十足。讓網友紛紛留言：
「這糖我嗑了」
「強制愛還是張凌赫會演」
「看得我心跳加速」
「吻戲張力超絕」
「男帥女美這才是我該看的」
「我說張凌赫就是很懂啊」
「這兩張臉看起來好爽」
「顏控福音」
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