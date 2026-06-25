張凌赫新劇《這一秒過火》預告曝光　洗手檯強吻王楚然大玩強制愛

張凌赫與王楚然主演的陸劇《這一秒過火》，成為近期討論度最高的影視作品之一。該劇因為張凌赫於盥洗室（洗手間）內強吻王楚然的名場面，引發網友熱議。



兩人在民國上海灘的故事背景之下，分別飾演軍閥之子與雙面孤女，命運推動的愛恨拉扯，讓未播劇集話題持續升溫，吸引大量關注。

張凌赫與王楚然在陸劇《這一秒過火》中的造型。（微博＠這一秒過火官微）

盥洗室「名場面」曝光 張凌赫激吻王楚然太刺激

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劇中，張凌赫、王楚然在動盪時代中相知相戀，卻在命運推動下走向情感拉扯與破碎，情緒張力十足。在最新釋出的預告中，張凌赫於盥洗室一把摟住王楚然的小蠻腰，把她抱上洗手檯，緊緊壓在鏡子前強吻，偏執與隱忍的情感爆發，極致拉扯的名場面刺激又浪漫。

《這一秒過火》以民國時期上海灘為故事背景，張凌赫飾演的「慕容清嶧」是軍閥之子，王楚然則飾演雙面孤女「任素素」。兩人展開禁忌叔嫂戀，愛恨交纏與命運作弄貫穿全劇。張凌赫的軍裝造型硬朗帥氣，搭配宿命感十足的預告，也令外界相當期待角色的精彩表現。

隨著《這一秒過火》釋出更多預告與劇照，張凌赫、王楚然營造出濃厚的虐戀氛圍，CP感十足。讓網友紛紛留言：

「這糖我嗑了」

「強制愛還是張凌赫會演」

「看得我心跳加速」

「吻戲張力超絕」

「男帥女美這才是我該看的」

「我說張凌赫就是很懂啊」

「這兩張臉看起來好爽」

「顏控福音」



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