Anson Lo盧瀚霆生日Pop-up Store開幕　教主親撰家書致謝神徒

為慶祝Anson Lo盧瀚霆7月7日生日的大日子，盧瀚霆國際後援會將舉辦一連串慶祝活動，《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》今午（27日）正式開幕，場內設有7大打於位，包括粉紅大蛋糕、由多個心心組成的巨型愛心、貼有多張神徒大合照的Family Tree、愛心鞦韆、有Anson Lo悄悄為神徒寫下的「閃光彩蛋」、每年神徒十分期待的「家書」。

《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》正式開幕。（官方圖片）

家書中，Anson Lo表示在神徒的陪伴下作出了不同的嘗試，為感謝眾人不分晝夜的支持，接下來將繼續好好工作。而今年首度登場的2米高的Little Anson，一出場即時成全場焦點，Little Anson亦有求必應，不時大派飛吻。

Anson Lo為神徒寫下的「家書」。（官方圖片）

今年首度登場的2米高的Little Anson。（官方圖片）

除打卡外，《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》的產品亦十分多元化，由「教主發聲發光鍵盤匙扣」、有得食又可做善事的慈善蝴蝶酥、「 好好吃飯套裝」到旅行收納袋，可說是衣食住行樣樣俱全。

《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》的產品亦十分多元化。（官方圖片）

《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》的產品亦十分多元化。（官方圖片）

《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》的產品亦十分多元化。（官方圖片）

Pop-up Store首日開幕，不少神徒已到場打卡，5歲小神徒卓樂曾在《Charisma》MV中與Anson Lo合樂，他大讚撈撈十分好人，並說「鐘意佢同我影相，同請我食朱古力，但唔夠甜。」另外，神徒Chole與Connie則因為偶像影響而學跳舞，「最欣賞是他每次演出或工作時，都一定都百分百付出，我們都十分期待接下來的澳門演唱會。」

Pop-up Store首日開幕不少神徒到場打卡。（官方圖片）