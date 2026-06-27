劉嘉玲30歲學霸姪仔劉兆恩罕現身　高大靚仔傳將繼承10億身家

現年60歲的金像影后劉嘉玲，近年雖然作品產量減少，但其優雅的生活品味與社交動態依舊是公眾高度關注的焦點。近日，劉嘉玲在社交平台上分享了一張與三位年輕俊男美女的合照，並感性地配文寫道：「在你們身上，我看到了年輕的自己。」

劉嘉玲在社媒感性發文：「在你們身上，我看到了年輕的自己。」（IG截圖）

能得到影后如此高度的讚譽，隨即引來網民熱烈討論。照片中除了有內地新晉女演員陳天天外，那位低調地站在劉嘉玲身旁的帥哥，正是被外界視為她與梁朝偉10億家產繼承人的親姪仔——劉兆恩（Jeff Lau）。

劉嘉玲與三位靚仔靚女一齊合影，當中戴上眼鏡的劉兆恩（左1），比以往變得更成熟穩重。（IG@carinalau1208）

照片還有內地新晉女演員陳天天（右一）。（IG@carinalau1208）

30歲劉兆恩成熟蛻變 英國名校建築系學霸

從劉嘉玲曝光的近照可見，現年30歲的劉兆恩比起以往露面時，顯得更加成熟穩重。他當天戴著斯文的黑框眼鏡，身穿簡約的黑色T-Shirt，身形鍛鍊得相當健碩挺拔，顏值完全不輸明星。站在巨星姑媽劉嘉玲身旁的劉兆恩，儀態大方且恭敬，完全沒有時下部分富家子弟的虛浮與傲氣，反而流露出一股踏實的「乖仔」氣質，高大有型。

劉兆恩（左1）站在姑媽劉嘉玲身邊一起合影。（IG@carinalau1208）

劉兆恩不僅長相出眾，私底下更是一名名副其實的頂級學霸，他畢業於世界知名的英國諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系。當年他學成畢業時，極度疼愛他的劉嘉玲還親自飛往英國觀禮，足見對其疼愛有加。學成歸來後，劉兆恩目前已在香港一家知名建築公司工作，前途一片光明，絕非空有外表的富家子弟。

劉兆恩畢業時劉嘉玲親自飛往英國觀禮。（微博@劉嘉玲）

劉兆恩目前在香港一家知名建築公司工作。（《出發吧路即旅行》截圖）

劉嘉玲對劉兆恩視如己出 帶入頂級名流圈

由於劉嘉玲與梁朝偉結婚多年並膝下無兒女，兩公婆早就將這位優秀的姪仔視如己出。劉嘉玲多年來經常帶着劉兆恩出席各種頂級名流晚宴、時尚品牌活動，大方將他介紹給自己的高端社交圈子，提攜之情溢於言表。

劉嘉玲不時帶姪仔Jeff出席名流晚宴及品牌活動。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲帶埋姪仔劉兆恩（Jeff）一起出席上山詩鈉生日會。（IG@annaboop）

外界盛傳，劉嘉玲與梁朝偉兩人在香港及海外坐擁至少10套頂級豪宅，資產總值近10億港元。在夫婦二人沒有親生子女的情況下，這位樣貌、學歷、事業皆無可挑剔的建築系學霸姪仔，極有可能成為這筆巨額財富的唯一繼承人！條件如此逆天，難怪被網民一致封為娛樂圈與商界的「世界級終極筍盤」！