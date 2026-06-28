tripleS Yubin演唱會謝幕突暈倒送醫　月內2宗　公司被批只為賺錢

韓國演藝圈過勞問題再度引發關注！日前才剛帶著全新專輯《ASSEMBLE26 'LOVE & POP' Part 1》重回舞台的24人超大型女子團體「tripleS」，6月26日受邀出席「2026 MyK FESTA」的拼盤演唱會。



怎料在全體演出結束、留在台上向熱情歌迷致意謝幕時，站在隊伍核心位置的21歲成員Yubin（孔裕彬）竟毫無預警地失去意識，整個人癱軟在舞台上，突如其來的意外嚇壞現場所有人。

tripleS成員Yubin孔裕彬（Instagram@triplescosmos）

tripleS成員Yubin（孔裕彬）在演出結束節目時無預警地失去意識倒下：

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目擊粉絲指出，Yubin當時身體明顯不適，隨後便支撐不住倒下，身旁的工作人員見狀立刻衝上台將她抱離現場，送往醫院進行治療。對此，tripleS所屬經紀公司隨後發表聲明坦言，Yubin是因為近期宣傳行程過於密集，體力嚴重透支才導致體力不支暈倒。公司強調目前已安排她暫停所有演藝活動，並留院接受全面性的觀察與靜養，承諾會以藝人的健康為最優先考量。

然而，這已經不是tripleS近期第一次有團員身體狀況亮紅燈。就在不久前，團內的台灣籍成員許念慈才同樣在舞台上體力不支昏倒，如今短短一個月內就有兩名成員接連不適倒地，讓粉絲網友燃起強烈怒火，砲轟經紀公司，認為高強度操練與不合理的滿檔行程，簡直是把年輕團員當成賺錢工具，強力要求公司正視藝人的身心健康，重新調整工作規劃。

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