韓國「第一代網紅」李珠熙驟逝　過世前幾日還在與老公、女兒互動

曾被封為韓國「第一代網紅」的李珠熙（이주희）25日驚傳離世，享年44歲。



她2天前才在社群平台更新近況，如今官方卻突然發布訃聞證實噩耗，讓大批粉絲難以置信，紛紛湧入留言區哀悼。

李珠熙（이주희）（IG@aav_chloelee）

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李珠熙官方帳號於25日發布聲明，「昨天，一位丈夫最珍愛的伴侶、一名孩子的母親，以及許多人所喜愛的李珠熙，突然離開了我們。」

家屬悲痛表示：「她一直都是一個希望與大家分享更多美好事物、夢想打造美麗幸福世界的人，因此直到現在，我們仍無法相信這個消息，沉浸在深深的悲傷之中。」

家屬原本打算等所有後事處理完成後再向大家告知，「但由於有太多人關心她、詢問近況，因此懷著謹慎的心情，先向大家公布這個令人難過的消息。」並感謝外界一路以來對李珠熙的關心與支持。

李珠熙早年靠著社群平台累積高人氣，被譽為韓國「第一代網紅」，之後創立時尚品牌，從網路人氣人物成功轉型為品牌經營者，在韓國時尚圈擁有一定知名度。

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