宋慧喬爆約滿離巢　結束經紀公司14年合作　親攜核心團隊自立門戶

韓星宋慧喬再拋震撼彈！韓媒6月26日爆料，她將在合作長達14年的經紀公司UAA（United Artist Agency）合約到期後正式離開，並親自成立一人經紀公司，全面掌握演藝事業。



據韓媒報導，演藝圈相關人士透露，宋慧喬結束與UAA的合作後，將以個人工作室形式重新出發，而多年來陪伴她打拚的造型師等核心工作人員，也將一同加入新團隊，成為她獨立門戶後最堅強的後盾。

宋慧喬（Instagram@kyo1122）

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宋慧喬自2012年UAA成立時便簽約加入，不僅是公司首位簽約藝人，更是旗下最具代表性的招牌女星。她與公司代表朴賢貞合作多年，從經紀人一路成為事業夥伴，如今14年合作畫下句點，也讓不少粉絲感到意外。

近年宋慧喬憑藉《黑暗榮耀》再創演藝高峰，人氣席捲全球，戲約、代言接不停。如今選擇在事業巔峰時刻自立門戶，也被外界解讀是希望進一步掌握未來發展方向，開啟演藝生涯全新篇章。

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