tripleS采源演唱會直拍爆暴瘦如紙片人　脊椎+肋骨激凸惹厭食疑雲

韓國24人大型女子組合tripleS成員采源（채원），近期因在演唱會與舞台影片中呈現出「皮包骨」的消瘦身材，引來粉絲們憂慮，甚至一度傳出患有「厭食症」的疑雲。



針對沸沸揚揚的討論，采源於4月13日親自透過粉絲通訊軟件「Fromm」回應，強調自己非常健康。

tripleS成員采源채원（Instagram@chaewon_triples）

采源暴瘦「脊椎、肋骨根根分明」引熱議 厭食症疑雲延燒

引發爭議的起因是近期在X（原Twitter）與各大社交平台瘋傳的直拍影片。影片中的采源在進行24人完全體演唱會《My Secret New Zone》表演時，不僅雙手如細竹竿，即便在沒有劇烈動作的情況下，肋骨與脊椎的輪廓也清晰可見。

更有網友對比采源半年前後的照片，指出其體重明顯驟降，擔心她是否因牙齒矯正導致進食困難，或是承受過大壓力。粉絲紛紛留言表示：

「瘦得太誇張了，感覺隨時會倒下」

「這不是普通的瘦，需要入院觀察的程度」

「公司應該要介入幫助她增重」



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本人親上火線澄清：現在是人生最健康狀態

面對不斷擴大的健康異常說，采源主動向粉絲解釋：

大家不要擔心，我很健康。把我塑造成一個病得很重的人，真的讓我有點困擾。

她進一步強調：「我不僅做了健康檢查，還測了InBody（身體組成分析），現在的數據是我人生中最健康的。公司也把我照顧得很好，請大家放心。」

tripleS昔登節目自爆是「大胃王」女團

除了采源本人的澄清，同團成員Lynn與鄭慧潾也曾透露，tripleS雖然是偶像，但成員們都非常熱愛美食，常被周圍的人稱讚「真的很會吃」。

過去tripleS在參與綜藝節目《全知干預視角》時，經紀人也曾透露該團驚人的食量：「24名成員如果一天吃兩餐，伙食費一天就要100萬韓元（約5292港元），一個月高達3,000萬韓元（約16萬港元）。」再度引發網友熱議。

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