黎燕珊高調帶男友Joseph聚會　穿粉紅情侶裝十指緊扣回春如少女

現年62歲的首屆亞洲小姐冠軍黎燕珊 (珊姐) ，1992年與邵氏小生的劉永結婚，育有一子一女，惟婚姻於2000年亮起紅燈，她更向高等法院申請禁制令禁止對方接觸自己及子女，二人最終在2004年正式離婚。成為單親媽媽後，黎燕珊獨力養大一對子女，大女劉詠詩 (Wynce)兩年前與從事IT界的男友鄭健民 (Kenneth) 結束12年愛情長跑，誕下女兒鄭凱蕎 (Eleana) 後去年補辦婚宴；兒子劉德權則在英國修畢犯罪心理學，眼見子女各有前程，黎燕珊終於放下心頭大石，迎來屬於自己的第二春。

黎燕珊與她的男友。（IG@evalaiyinshan）

攜男友高調赴會

去年接受好友鍾慧冰的YouTube節目訪問，意外爆出疑似「黃昏戀」，直認現在有「比較close嘅朋友」，至今年2月14日情人節，她正式在社交媒體分享與男友合照公開戀情。近日她更偕同男友Joseph Cheng高調出席圈中好友聚會，同場有「保險女皇」王玉環、郭秀雲及高先電影創辦人曾麗芬等。

老友聚餐。（IG@evalaiyinshan）

十指緊扣如熱戀少女

黎燕珊其後在社交媒體分享合照，留言寫道：「Happy gathering！感謝Agassi的美麗盛宴，讓我們享受一個豐盛的晚上！」當晚她穿上粉色襯衫，氣色紅潤，身旁的男友則以搶眼粉紅色西裝外套相襯，二人以「情侶裝」甜蜜示人。從二人合照所見，他們十指緊扣，笑容一致；而在多張大合照中，黎燕珊一時依偎在男友身旁，一時對着鏡頭做出「讚好」和「比心」手勢，全程春風滿臉，猶如熱戀中的少女，完全藏不住再墮愛河的喜悅。看着黎燕珊如今容光煥發的模樣，離婚逾20年後重拾愛情的她愈活愈年輕，舉手投足間盡顯幸福，絕對是「狀態回春」的最佳示範。

十指緊扣如熱戀少女。（IG@evalaiyinshan）