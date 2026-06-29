楊紫瓊老公尚陶德親揭拍拖19年忽結婚之謎　相識1個月即求婚成功

奧斯卡影后楊紫瓊與法拉利前總裁富商老公尚·陶德（Jean Todt）向來恩愛非常，2023年兩人結束長達19年的愛情長跑正式完婚，引來全城祝福。日前，尚·陶德作客內地知名主持人金星的訪談節目《Jin Xing Official》，揭開兩人當年突傳婚訊的內幕。



尚·陶德作客內地知名主持人金星的訪談節目。（YouTube@Jin Xing Official）

尚·陶德表示兩人相識不久就已認定對方。（YouTube@Jin Xing Official）

尚·陶德與楊紫瓊相識19年後結婚。（YouTube@Jin Xing Official）

認識一個多月即求婚

尚·陶德在訪問中透露，他與楊紫瓊於2004年6月4日在上海相識，在短短一個多月後的7月26日便向她求婚。然而，兩人直到2023年7月27日，即相識後的第6992天，才在日內瓦正式完婚。被問到為何愛情長跑近20年才步入禮堂？尚·陶德解釋，主要原因是兩人事業都極為繁忙。但他強調，他曾向楊紫瓊的拿督父親楊建德承諾過一定會迎娶她，最終他花費19年時間，終於成功兌現了這個深情諾言。

Jean Todt與楊紫瓊認識一個多月即求婚。（IG圖片）

相識後的第6992天在日內瓦正式完婚。（IG@Felipe Massa）

楊紫瓊揀選意大利高訂品牌，身上馬甲相當別緻。（IG：@michelleyeoh_official)

楊紫瓊捨棄傳統婚紗出嫁。（IG：@michelleyeoh_official)

恩愛！(ig@michelleyeoh_official)

曾因生育問題離婚

其實，楊紫瓊在收穫這段神仙愛情前，曾與前夫潘迪生有過一段婚姻。她過去受訪時曾大方吐露心聲，坦言自己非常喜歡小孩，可惜「用盡方法都沒能生出孩子」，而前夫需要兒子傳承事業，兩人最終在1992年遺憾離婚。如今她與尚·陶德雖然膝下無子，但多年來攜手同行、恩愛如初，活出了愛情的另一種完美範本。

楊紫瓊與潘迪生曾有過4年婚姻，兩人再見亦是朋友。（網上圖片）