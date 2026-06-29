楊紫瓊老公尚陶德親揭拍拖19年忽結婚之謎 相識1個月即求婚成功
撰文：薯條
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奧斯卡影后楊紫瓊與法拉利前總裁富商老公尚·陶德（Jean Todt）向來恩愛非常，2023年兩人結束長達19年的愛情長跑正式完婚，引來全城祝福。日前，尚·陶德作客內地知名主持人金星的訪談節目《Jin Xing Official》，揭開兩人當年突傳婚訊的內幕。
認識一個多月即求婚
尚·陶德在訪問中透露，他與楊紫瓊於2004年6月4日在上海相識，在短短一個多月後的7月26日便向她求婚。然而，兩人直到2023年7月27日，即相識後的第6992天，才在日內瓦正式完婚。被問到為何愛情長跑近20年才步入禮堂？尚·陶德解釋，主要原因是兩人事業都極為繁忙。但他強調，他曾向楊紫瓊的拿督父親楊建德承諾過一定會迎娶她，最終他花費19年時間，終於成功兌現了這個深情諾言。
曾因生育問題離婚
其實，楊紫瓊在收穫這段神仙愛情前，曾與前夫潘迪生有過一段婚姻。她過去受訪時曾大方吐露心聲，坦言自己非常喜歡小孩，可惜「用盡方法都沒能生出孩子」，而前夫需要兒子傳承事業，兩人最終在1992年遺憾離婚。如今她與尚·陶德雖然膝下無子，但多年來攜手同行、恩愛如初，活出了愛情的另一種完美範本。