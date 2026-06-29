乘風2026丨12人席位全曝光　陳凱琳無緣晉級深夜感性發長文

內地人氣王牌綜藝《乘風2026》於6月27日晚間迎來萬眾矚目的總決賽巔峰之夜，最終的12人成團名單正式揭曉。全場焦點莫過於台灣實力派女星曾沛慈奪得年度總冠軍，並以核心「C位」順利成團。然而，作為本季節目中唯一的香港代表陳凱琳（Grace），無奈在最後的激烈廝殺中因票數落敗無緣晉級，遺憾未能躋身最終的12個成團席位。

陳凱琳無緣晉級。（微博@陳凱琳GC）

乘風2026丨陳凱琳古風吹笛驚艷全場惜未能晉級

當晚的總決賽戰況空前激烈，23位姐姐分為四大陣營展開正面對決，分別由曾沛慈、張月、王濛及孫怡各自領軍，大會更隆重邀請到葉童、陳昊宇、王珞丹等7位歷屆元老級師姐回歸助陣。在決賽上半場的團體賽中，張月帶領的隊伍憑藉一曲《HEY GIRL》狂飆918分的高票榮登榜首，率先奪下兩個成團席位，曾沛慈隊則以905票緊隨其後。而陳凱琳所在的孫怡隊，當晚大玩東方韻味演繹《天空中劃過一道星光》，陳凱琳更化身古典仙女與徐潔兒共同在舞台上吹奏短笛，超高顏值的仙氣打扮配合靈動表演堪稱驚艷，可惜最終僅獲得883票，與得票最低（872票）的王濛隊雙雙飲恨，未能直接晉級。

陳凱琳在舞台上與徐潔兒共同吹奏笛子，仙氣打扮加上出色表現令人驚艷。（微博@陳凱琳GC）

乘風2026丨黃金12人成團名單全曝光

爭奪戰來到下半場的雙人演出環節，曾沛慈攜手李心潔合唱《會開心的雲》，兩人展現出天后級的神級和音，一舉斬獲910分的高票進一步奠定勝局。經過兩輪比賽的累計分數，最終的12人夢幻成團名單正式誕生，成員包括：曾沛慈、李心潔、安崎、張月、蕭薔、葉一茜、王濛、李小冉、孫怡、唐藝昕、范瑋琪及徐潔兒。此外，大會亦頒發了多個個人獎項，張月獲選為「年度隊長」，王濛奪得「乘風年度人物」，而李小冉與蕭薔則分別獲頒「年度高光人物」及「年度乘風精神獎」，為本季畫下完美句點。

12人成團名單包括曾沛慈、李心潔、安崎、張月、蕭薔、葉一茜、王濛、李小冉、孫怡、唐藝昕、范瑋琪及徐潔兒。（微博@陳凱琳GC）

乘風2026丨深夜撰長文：這段旅程讓我學會相信自己

雖然無緣成團，但陳凱琳在賽後第一時間於社交平台撰寫長文。她感性地表示，三個月前踏上這個舞台時，從未想過這段旅程會帶給自己如此巨大的蛻變，這一路走來，無論是鏡頭前的緊張還是幕後的壓力，都交織著歡笑與數不盡的愛。她特別提到後來的雙舞台對自己而言是個巨大的轉折點，讓她終於有機會以個人身份去唱、去演，同時她亦公開感謝隊長王濛，在自己還在摸索自信的階段時，給予了毫無保留的堅定支持。在最後的總決賽舞台上，她大膽將夢想融入古風歌聲中，直言這段旅程教會了她舞台之外的韌性與團隊精神，這番真摯的淘汰感言隨即引來大批網民湧入留言，紛紛加油打氣。