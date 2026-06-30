譚詠麟《卡拉永遠OK》再爆紅點擊破66億　風靡內地晉身跨世代神曲

TVB娛樂訪談節目《一周星星》最新一集請來樂壇校長譚詠麟擔任嘉賓，接受黎芷珊訪問。近年掀起懷舊粵語歌熱潮，不少80年代經典在內地再度爆紅，校長的《卡拉永遠OK》更是現象級爆紅。



校長譚詠麟擔任嘉賓。（《一周星星》節目截圖）

經典神曲再度風靡吸納新粉絲

黎芷珊在節目中提到，校長除了以往一路累積的大批忠實歌迷外，近期在內地更吸納了大量年輕的新粉絲，全因《卡拉永遠OK》再度風靡，甚至連大批小朋友都開始收聽。譚詠麟聞言隨即透露，這首歌不單在內地走紅，如今連歐美等西方國家的KOL都全面關注，紛紛進行翻唱與重製。

校長經典神曲再度風靡吸納新粉絲。（《卡拉永遠OK》MV截圖）

衝出亞洲席捲歐美驚破66億點擊

校長更在鏡頭前拋出重磅炸彈，透露該曲目前的累積點擊率，竟然已經驚人地突破了66億！一聽到這個天文數字，黎芷珊當場失聲驚呼，一臉難以置信地追問校長，當初有否想過會造成如此轟動的效果。譚詠麟則笑言自己同樣大吃一驚，並表示：「唔知點解，可能呢首歌啱聽啩，同埋方便第二次創作。」

內地KOL與韓國男團NouerA翻跳《卡拉永遠OK》。（抖音截圖）

見證九十年代卡拉OK黃金盛盛景

近年不少網絡創作者都將這首歌用作背景音樂，再編舞上傳社交媒體，成功跨世代傳唱。《卡拉永遠OK》由譚詠麟作曲並演唱，分為粵語及國語兩個版本，粵語版由潘源良填詞，收錄在1990年專輯《夢幻舞台》。歌曲以當年開始流行的卡拉OK文化為背景，道出九十年代卡拉OK盛景，成為一個黃金時代的縮影。