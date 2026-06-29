譚詠麟寶雲道疑欲過馬路險被撞　踉蹌退回路邊　網民：練氣開個唱

「校長」譚詠麟縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲，今年9月更在相隔11年後，再次踏上紅磡香港體育館（紅館）的舞台，舉行香港站演唱會。最近就有網民在寶雲道駕車時，以不尋常的方法巧遇「校長」。



據網傳車cam影片見到，司機在寶德臺附近的彎道，轉彎時驚見1名男子在前方疑似想過馬路，但見到私家車後踉蹌走回靠山的路邊，駛過該名男子後，司機驚呼「譚詠麟嚟嘅好似？」，車上女乘客亦附和，其後肯定該男子就是「校長」。帖文引來大批網民討論，部份人指譚詠麟住在寶德臺多年，看過他並不出奇，司有人指他應該是為了準備演唱會，而在寶雲道跑步鍛鍊。



譚詠麟於今年9月會在紅磡香港體育館開演唱會。

最近有司機駕車至寶雲道時，以不尋常的方法巧遇「校長」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

司機在寶德臺附近的彎道，轉彎時驚見1名男子在前方疑似想過馬路，但見到私家車後踉蹌走回靠山的路邊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

司機直呼：譚詠麟嚟嘅好似？

該名上傳車Cam影片的司機在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發文及上載影片，文中僅指「校長午安」，但據其影片顯示，事發於6月28日下午約3時半，當時司機在位於中半山寶雲道駕車，駛到寶德臺入口一段，在轉彎時見到一男子疑想過馬路到寶德臺，司機及時收慢，該男子亦在看到私家車後走回路邊，汽車有驚無險地經過男子及繼續行駛，不久司機卻直呼「譚詠麟嚟嘅好似？」，而車上女子表示認同，認為險些被其車撞倒的便是「校長」。

據影片顯示，事發於6月28日下午約3時半，當時司機在位於中半山寶雲道駕車，駛到寶德臺入口一段。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

影片一出，便引來大批網民討論，並指譚詠麟已住在寶德臺多年，附近街坊不時都看到他，又指樓主非常幸運能巧遇譚詠麟本人，部份人則認為譚詠麟即將舉行演唱會，因此在寶雲道跑步鍛鍊，「他呢排跑寶雲道keep fit，凖備個唱」、「搏命做運動，準備退休演唱會」。

司機及時收慢，該男子亦在看到私家車後走回路邊，汽車有驚無險地經過男子及繼續行駛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

不久司機卻直呼「譚詠麟嚟嘅好似？」，而車上女子表示認同，認為險些被其車撞倒的便是「校長」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

譚詠麟（右）經常在香港各區行山跑步，旁為甚好友苗橋偉。（微博圖片）

（Facebook）

睇多啲：姜濤維園打波上港聞 網民盤點明星一秒變路人 影帝受訪超爆笑

藝人上娛樂版是正常不過的事，但如果連港聞都見到他，的確是相當有趣的場面。有線新聞昨日報道消委會止汗劑測試時，播出1段「野生捕獲」人氣男團MIRROR成員姜濤在維園打籃球的影片，只見他以素顏登場，不過仍被網民誇讚連港聞都遮掩不到其光芒。片段隨即被瘋傳並引起熱議，有人則提起更多明星以市民身份接受訪問、「一秒變凡人」的畫面，其中更是影帝級人馬！



姜濤都有被港聞記者「野生捕獲」的一刻。（資料圖片）

按圖睇姜濤街場打波被拍下的畫面▼▼▼

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消委會昨日（15日）公布11款止汗劑及體香劑測試報告，有線新聞報道時則以素顏姜濤在維園打波的舊片作資料片段，還以MIRROR團歌《Ignited》的歌詞作旁白：「烈日下打籃球，快將『焫焫焫焫焫焫著』，唔想成身臭汗味，止汗可能幫到你」。

影片隨即引起網上熱議，不少人都大讚記者選片一流，點擊率必定暴增，「做粉絲一定loop（翻睇）足10次」，笑言記者應上前訪問他用哪支止汗劑，「順便直入式廣告」。有網民表示證明姜B的確人氣高企，「紅到新聞都要抽佢水」，亦有人不以為怪，「姜濤都係普通市民，落街打波好平常」。

其實之前亦曾有藝人明星被港聞記者拍到，甚至以普通市民身份受訪，其中2016年農曆新年，影帝劉青雲以巿民「劉先生」身份到九龍城街市買餸，蘋果動新聞記者見到他即上前問：「有冇同老婆一齊嚟？」劉青雲淡淡然表示：「冇呀，咁大個仔去街市都唔識咩？」這句回應笑爆網民。記者問及他對新鮮雞在農曆新年的售價，劉青雲則表示「應該貴咗少少」；及後再問會否怕雞不夠新鮮，他則笑言：「要即刻劏、即刻買、即刻食，咁個雞檔要喺我屋企啦」看來很有心得。劉青雲亦在街巿展現親民一面，受訪後即被街坊們包圍要求合照，終於離開時不忘轉頭