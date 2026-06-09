譚詠麟9月開騷推新訪談節目　大爆劉德華苗僑偉當年幫手賣飛秘史

譚詠麟（校長）為9月舉行的《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》，籌備工作正進行得如火如荼，包括大大小小的製作會議、練歌、排舞等等。校長為了讓歌迷了解一個演唱會製作背後的心血，歌曲製作的流程以及一起重溫令人刻骨銘心的金曲，特別製作了新一輯訪談節目《我的生命我的愛》，並由著名DJ陳海琪擔任主持，節目將於6月9日晚上6時於譚詠麟官方YouTube頻道首播。



《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》海報（官方提供圖片）

譚詠麟（官方提供圖片）

邀請製作團隊公開製作演唱會幕後花絮

節目首集，校長公開多年來製作演唱會的點滴，並邀請了合作團隊作為嘉賓，包括：「藝能集團」董事總經理葉偉忠、有「演唱會之父」之稱、亦是次《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》的監製陳永鎬、著名排舞師Sunny Wong，以及「歐洲坊」行政總裁邱子傑。嘉賓細數令他們刻骨銘心的演唱會回憶，談到1985年7月12至28日在紅磡香港體育館舉行20場《譚詠麟超白金演唱會》，當時破了多項紀錄。葉偉忠表示當年演唱會還是以郵購形式，他與工作人員要化身「人肉售票處」，「當時係登報紙，觀眾要填表格寄支票嚟，我哋日日要朝九晚二（早上9時至凌晨2時）咁不停做。」校長還大爆當時郵購買飛誇張到，要搵特別幫手，「嗰時偉忠仲有兩個好幫手，一個係三哥苗僑偉，一個就係華仔（劉德華）！」

校長大爆當時苗僑偉劉德華賣飛往事。（官方提供圖片）

解構《刻骨銘心》演唱會雙主題雙歌單

即將於6月22至25日優先訂票的《譚詠麟與您《刻骨銘心》世界巡迴演唱會—終極篇》，將會以四面台舉行，還會有「雙主題、雙歌單」。校長節目中表示一定會令每場觀眾都有新鮮感，「今次我哋會準備200幾首歌，分成兩Part，每晚都會有啲唔同，當然有幾個主位或者我有啲願望要交待嘅嘢會不變，其他都會有唔同。」監製陳永鎬表示，今次單是樂隊排練也特別困難，要花上個半月，比正常的騷更花時間，「咁嘅編排等如開兩個半騷，仲會有啲後備嘅歌，所以要預多啲時間排練。」