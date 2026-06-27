譚詠麟曾試過14年只放3次假自認瘋癲期　縱橫歌影視創無數威水史

現年75歲的「校長」譚詠麟入行數十年，不論在樂壇或影壇均創下無數驕人紀錄。近日他接受《一周星星》訪問時回顧演藝生涯，坦言入行以來最快樂的時光絕對是溫拿年代，更自爆昔日工作忙碌到進入「瘋癲期」。



譚詠麟自爆試過14年只放過三次假。（《一周星星》節目截圖）

大讚溫拿年代最開心

被問到在演藝生涯中哪個時期最得心應手，校長真誠地表示：「我最開心嘅永遠都係溫拿年代。」 此外，他更透露自己在70年代就已經開始投資其他生意，年紀輕輕就當上老闆。不過他強調這些並非輕鬆之財，直言：「辛苦錢嚟嘅，辛苦錢。」

溫拿當年紅到爆！（《芷珊約您》截目截圖）

溫拿樂隊至今未解散。（梁碧玲攝）

14年僅放假3次笑稱瘋癲期

談到最忙碌的歲月，校長回憶起當年的瘋狂狀態。他透露自己曾經連續十多年幾乎沒有休息，笑指：「係嗰個年代我記得連續14年放過3次假啫。即係嗰個工作，係成為自己興趣呢，就唔會辛苦。」當被問到這是否其「巔峰期」時，他隨即笑著更正：「瘋癲啦」

譚詠麟年輕時。

「溫拿五虎」經典陣容風靡全港

校長在中學時期曾與葉智強、湯家驊組成Galaxy樂隊，後來他加入由葉智強、彭健新、陳友及陳百祥及陳百燊組成的Loosers樂隊。1970年，迎來譚詠麟加入的樂隊，成功在比賽中逆襲奪冠並簽約鑽石唱片及電視台。

譚詠麟後生是真係靚仔。（網上圖片）

譚詠麟曾是樂隊Loosers、溫拿成員之一。（網上圖片）

可惜好景不常，1972年樂隊因校長升學及陳氏兄弟離隊經商而宣告解散。幸得經理人梁柏濤於1973年重組樂隊，並邀請鍾鎮濤（阿B）加入填補空缺，正式更名為「Wynners（溫拿樂隊）」。最終，由譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強及陳友組成的「溫拿五虎」黃金陣容正式誕生，自此風靡全港，成為一代人的青春回憶。

溫拿五虎。（資料圖片/梁碧玲攝）

歌影雙棲成就傳奇

到了1978年，溫拿成員宣布各自發展，校長隨後於1979年推出首張個人專輯《反斗星》，翌年憑《愛到你發狂》更達到白金唱片的成績。進入80年代，他迎來事業大爆發，《霧之戀》、《愛的根源》、《愛情陷阱》等金曲紅透半邊天，橫掃各大頒獎禮，在他的歌唱生涯中分別奪得了8次「十大中文金曲」、5次「十大勁歌金曲」、4次「最受歡迎男歌星」、8次商業電台「歌曲獎」等等。截至2023年，其演唱會總場數已高達377場。

進入80年代，譚詠麟迎來事業大爆發，《霧之戀》、《愛的根源》、《愛情陷阱》等金曲紅透半邊天，橫掃各大頒獎禮。(梁碧玲攝）

除了稱霸樂壇，校長在影壇同樣表現亮眼，曾主演《龍兄虎弟》、《至尊無上》等經典電影，更憑《假如我是真的》奪得第18屆金馬獎「最佳劇情片男主角」，堪稱全方位的天王巨星。

譚詠麟曾經憑《假如我是真的》奪得第18屆金馬獎「最佳劇情片男主角」。（網上圖片）