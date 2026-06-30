音樂人屠穎猝死逾半年　公司斥酒店7大疏忽　員工竟先影相不救人

62歲的音樂人屠穎去年11月在廣州猝死，也在當地火化，與他深度合作的滾石唱片以及屠穎家屬今發表7點聲明，控訴萬豪集團旗下「廣州白雲國際會議中心越秀福朋喜來登酒店」，在第一時間未妥善處理，飯店員工見著屠穎躺在血泊中竟是拍照，而不是幫忙止血、進行心肺復甦術。



屠穎在飯店跑步機上發生跌倒意外，飯店員工姍姍來遲，聲明表示：「我們誠摯期盼，各酒店經營者與相關從業人員能以此為鑒，更加重視賓客的生命安全，積極檢視並落實各項安全保障與應急措施。願這份沉痛的遺憾，能化為改善的力量，讓類似悲劇不再重演。不要再有下一個音樂人，也不要再有任何人，發生與屠穎老師相同的遭遇。」

屠穎2025年11月在廣州猝死，滾石唱片以及屠穎家屬今發表7點聲明，控訴飯店在第一時間未妥善處理。（Facebook＠屠穎）

屠穎是著名音樂人，代表作品有張學友的《情書》、王菲的《天空》、莫文蔚張洪量的《廣島之戀》、李玟的《Di Da Di》等：

屠穎擁有無數經典作品，代表作品包括辛曉琪的《味道》、張信哲的《過火》、張學友的《情書》，1990年憑藉江淑娜的《我是個不喜歡熱鬧的人》獲得第2屆金曲獎最佳編曲人獎，今年在第37屆金曲獎獲頒特別貢獻獎，由兒子屠衡及屠穎太太代表領獎。

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