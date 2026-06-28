91歲美輪明宏夢中逝世　手機桌布好運傳奇成絕響　臨終輕聲道謝謝

曾以「帶來好運的都市傳說」成為台日民眾手機桌布的資深藝人美輪明宏，今天傳出已於6月20日上午9時30分因老衰辭世，享壽91歲。他的經紀公司28日證實噩耗，並表示已依照本人遺願，由親屬低調完成告別式，不另舉辦追思會或告別活動。



經紀公司透露，美輪明宏近一年來因年事已高，已大幅減少工作，專心調養身體。約3個月前健康狀況惡化後，便一直在家靜養。相關人士表示，他在生命最後一刻仍向照顧家人輕聲道出一句：

謝謝。

隨後安詳闔眼，「就像睡著般平靜離世」。告別式上，祭壇以他生前喜愛的黃色玫瑰布置，棺木中也放入長年支持他的粉絲來信陪伴他走完人生最後一程。

美輪明宏（Instagram@masamihosono）

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美輪明宏1935年5月15日出生於日本長崎市，1952年在東京銀座知名香頌咖啡館正式出道，1957年以翻唱法文香頌《Meke Meke》一炮而紅。1965年發表親自作詞作曲的代表作「勞動之歌」，透過描述母親辛勞工作的故事，唱出對勞動者與母愛的敬意，成為日本樂壇不朽經典。

除了歌唱事業外，美輪明宏在戲劇領域同樣成就斐然，曾主演《黑蜥蜴》、《毛皮瑪麗》等知名舞台劇，1997年更以《雙頭鷹》再演榮獲讀賣演劇大賞優秀賞。他也跨足動畫與電視配音，曾為宮崎駿動畫電影《哈爾移動城堡》中的「荒野女巫」配音，並擔任NHK晨間劇《花子與安妮》旁白。

2005年至2009年間，美輪明宏與江原啟之、國分太一共同主持《Aura之泉》，帶動日本靈性話題熱潮。近年則主持NHK教育台《美輪明宏 愛的煩惱相談室》，以豐富人生閱歷回應民眾各種疑惑。節目於2025年5月底播出時，主持人還曾替他慶祝90歲生日，如今傳出辭世消息，令粉絲震驚不捨。

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