龍婷被指因黑馬淘汰偷笑遭轟黑心　雷小雷忘詞出局驚揭其坎坷身世

龍婷在《中年好聲音4》28日晚一集的淘汰環節中，因一個「一秒變臉」的表情意外引發網上熱議。當晚被視為「最強黑馬」的雷小雷在PK賽中因忘記歌詞慘遭淘汰，正當全場陷入悲傷氣氛之際，站在他身後的龍婷卻被觀眾逐格截圖，發現她一度展露笑容，隨即被部分人質疑「黑心」及「缺乏同理心」。



雷小雷與趙浚承合唱《童話》。（TVB）

雷小雷因失誤出局

在該集賽事中，雷小雷與趙浚承合唱經典歌曲《童話》，遭評審海兒指出副歌部分節奏過急，肥媽則認為首段欠缺尾音，未能帶領觀眾入戲。隨後他與陳旭培、周志康及可嵐一同落入「加時PK賽」，需重唱100強海選時的自選歌曲。雷小雷揀選飲歌《唯一》應戰，可惜唱至中段突然忘記歌詞，最終五位評審一致決定淘汰他。肥媽哽咽表示：「我經常教導你們，一定要有承受壓力的心，而且不要出錯，寧願穩陣過關都不要出錯……」台下戰友亦邊哭邊揮手打氣，場面動人。雷小雷則強忍淚水發表感言：「從一個小小的農村來到這個舞台上唱歌，好多人看到我唱歌，我心裏已經很知足了。謝謝你們，還有謝謝我的同學們，我畢業了。」

雷小雷因失誤出局。（TVB）

肥媽再三提醒參賽者寧願穩陣，都要不出錯。（TVB）

坎坷身世曝光憑歌逆境自強

事實上，雷小雷的奮鬥歷程也觸動人心——他由嫲嫲（祖母）在凌晨摸黑上山挖掘中藥材撫養成人，曾經遭受欺凌，最終憑藉歌唱重塑自信，這段經歷早已打動無數觀眾。今回他止步十三強，縱然令人深感不捨，但其真摯的歌聲與孝心，已然贏得大眾的廣泛尊重。

雷小雷的奮鬥歷程也觸動人心。（TVB）

龍婷疑似表情管理失敗掀兩極爭議

然而，就在肥媽宣布雷小雷被淘汰的瞬間，有細心觀眾發現龍婷原本緊張的表情竟短暫展露一絲笑容，短短幾秒後她似乎意識到場合不對，隨即收起笑容換上落寞神情。整個「表情管理」的過程被截圖並上傳至討論區，部分雷小雷的粉絲激動直斥其「黑心」。

龍婷疑似表情管理失敗。（《中年好聲音4》節目截圖）

網民分析重組真相

不過，亦有理智網民為龍婷平反，分析指龍婷當晚是以「助力者」身份為可嵐助陣，而在宣佈淘汰結果的一刻，兩人都顯得格外緊張。由於她們的組合僅獲得全場最低的83分，可嵐被迫進入生死PK環節，最終雷小雷遭淘汰，變相讓可嵐避過一劫。由此推斷，龍婷當時流露的笑意，應是為自己曾助力的選手成功晉級而感到釋然，並非對雷小雷的落敗幸災樂禍。