中年好聲音4丨尤淑聯手張與辰衝擊視覺　海兒即席大曬完美海豚音

《中年好聲音4》本周日（28日）晚8點翡翠台播映「中123助力賽」下半場，「情歌王子」孫耀威擔任嘉賓評審，「知音人」則是金牌司儀鄧梓峰及著名DJ李志剛。

鄧梓峰與李志剛任「知音人」。（官方提供圖片）

今集13強餘下6位選手，聯同師兄師姐分組出戰，鄭仲豪與顏米羔合唱《黑色狂迷》（原唱Mr.）、蔡宓婕與占士丁丁演繹《你把我灌醉》（原唱黃大煒）、許美琪與陳芷盈帶來《龐貝．21世紀》（原唱關心妍）、范子睿與劉洋挑戰《暴風女神Lorelei》（原唱譚詠麟）、雷小雷與趙浚承溫情合唱《童話》（原唱光良）、尤淑情與張與辰合唱《芳華絕代》（原唱梅艷芳、張國榮）。而上、下半場最低分的4隊選手會進入待定區，當所有隊伍比賽完畢，待定區的「中4生」要進行PK賽，重唱自己於100強比賽的自選歌曲，讓評審看他們的進步程度，之後「退庭商議」決定淘汰哪一位參賽者。

《中年好聲音4》本集焦點圖片。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨淑情老公專程來港撐場

「中4炸彈」尤淑情於上回合「安歌之夜」被指揀錯歌《二人行 一日後》，未能發揮其「必殺高音」，結果首次跌入待定區。今個回合淑情獲《中3》亞軍張與辰加持，加上其老公更專程由大馬飛來港到場支持，令淑情重拾信心，繼續作出新嘗試，罕有以磁性低音配合張與辰演繹《芳華絕代》，淑情說：「其實我都有唱低音歌，只不過喺呢個舞台冇試過呈現。」

淑情和張與辰合唱《芳華絕代》。（官方提供圖片）

原來淑情和與辰早於2012年曾相遇，當時淑情參加比賽的評判正是與辰，淑情說：「嗰時佢同我講我好識唱歌，好有天分，跟住我就拉佢影相。」舞台上，淑情和與辰以一紅一黑造型跳唱《芳華絕代》，兩人眼神與肢體動作媚態盡現，舉手投足都是戲，極盡視覺之娛！周國豐說：「喺視覺上面，我覺得呢一組喺成個回合裏面，係表現最好嘅一組。」孫耀威亦讚淑情和與辰都是優秀的表演者，但就指兩人非常大膽：「因為梅姐嘅歌對女仔嚟講個Key好低！」

原來淑情和與辰多年前已認識。（官方提供圖片）

淑情老公更專程由大馬飛來港支持。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨蔡宓婕拒向老公懺悔

「小野貓」蔡宓婕與占士丁丁合唱鄧紫棋版的《你把我灌醉》，宓婕笑言由於老公是外國人，故跟丁丁相處毫無難度。兩人演出時深情互望兼拖手，獲肥媽激讚似「真．情侶」，孫耀威則指宓婕於後半段飆高音時，看到張惠妹年輕時的影子。賽後宓婕怕醜表示非常緊張，原因竟是「好耐冇拖其他男人隻手」，問到之後會否向老公懺悔？她即「老虎乸」上身霸氣說：「唔使啦，佢知㗎喇！」另外，原來《你把我灌醉》這首歌對丁丁意義重大，背後還深藏着一個遺憾。

宓婕擅長飆高音，占士丁丁未驚過，兩人唱到尾段肉緊拖手。（官方提供圖片）

宓婕拒向老公懺悔。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨海兒示範完美海豚音

至於「喊包琪」許美琪與「中3王菀之」陳芷盈合唱Rock歌《龐貝．21世紀》，一向予人斯文溫婉的芷盈為了配合美琪，齊齊以華麗搖滾風造型登場，再配上閃令令的水鑽妝容，Rock味爆燈。兩人充滿能量的演出贏得全場掌聲，李志剛更形容兩人是「暗黑版Twins」。惟孫耀威略嫌美琪與芷盈的肢體語言比較生硬，有點似「搶包山但搶唔到」。張佳添則讚兩人飆高音的「嗚嗚」聲很好聽，但依然略遜海兒，並叫海兒即場示範。

美琪與芷盈雖首次合作，但默契度極高。（官方提供圖片）

孫耀威笑指美琪與芷盈的動作似「搶包山」。（官方提供圖片）