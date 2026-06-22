中年好聲音4｜尹景順挑戰王菲原Key奪95分　許雲妮攜手李佳飆高音

《中年好聲音4》昨（21日）晚播映「中123助力賽」上半場，邀得孫耀威任嘉賓評審，「知音人」則是韋綺姍和李麗霞（黑妹）。多位《中4》選手在師兄師姐助攻下都發揮超水準表現，令比賽高潮迭起！



周志康哥哥周志文專誠捧場。（公關提供）

昨晚賽果如下：陳旭培 李金凱《水中花》85分、許雲妮 李佳《再度孤獨（粵）／逝去的愛（國）》92分、尹景順 黃博《人間》（國）95分、周志康 劉威煌《失魂》86分、可嵐 龍婷《瀟灑走一回》（國）83分、鄭家聲 顏志恒《阿牛》89分、吳亦偉 王鄭浚仁《後知後覺》（國）93分。

黃博強勢助陣尹景順

「東方不敗」尹景順獲《中3》冠軍黃博強勢助陣，兩人夢幻合唱王菲經典金曲《人間》，甫開聲已震撼全場，驚艷一眾評審，周國豐更說：「第一句令我有啲毛管戙！」黃博談及選擇與景順合作的原因：「佢唱個首《阿嬤的話》好感動我，我覺得佢係一個好享受音樂、享受舞台嘅一個參賽者。」景順直言能與師姐同台感到十分驚喜：「佢係我哋嘅王牌，大家都想同佢唱，所以我係非常非常開心」！

景順獲黃博神助攻，兩把靚聲猶如帶觀眾進入仙境。（公關提供）

尹景順大膽挑戰女聲原Key

擁有「大馬男王菲」美譽的景順以空靈聲線見稱，今次再挑戰王菲作品，更大膽以女聲原Key演繹《人間》，難度極高，配合黃博極具仙氣的和音，令整個演出由人間進入仙境！張佳添忍不住驚嘆：「黃博啲Harmony（和音）好鬼靚！」兩人的表現成功俘虜5位評審，最終奪全晚最高95分！

尹景順大膽挑戰女聲原Key。（公關提供）

評委大讚表演

張佳添形容二人的演出：「好似去到仙境，我真係唔覺得我喺人間。」並搞笑為兩人組合取名「尹勝唔使博」；海兒直言組合達到「一加一大於二」效果。孫耀威認為黃博在歌曲細節上的處理極為細膩：「佢令成隻歌你（景順）啲岩巉位幫你包得好好，但我又唔想話你岩巉。」他續說景順挑戰原Key已相當不易，並希望他在情感表達上可以再多一點層次。

海兒聽到拍手叫好。（公關提供）

李佳完美助攻許雲妮

由海選走到現時13強的許雲妮，進步速度驚人，更由黑馬變成大熱。雲妮與《中1》亞軍李佳合唱《再度孤獨／逝去的愛》，兩人分別穿上一黑一白貼身晚裝亮麗登場。舞台設計非常有心思，甫開場李佳主動將中間位置讓給雲妮，自己則手持酒杯於側邊上演小劇場。當音樂突然停頓，許雲妮緊接一句「Love is over」震撼全場，高音極具穿透力，瞬間將情緒推至高峰，可謂「神級處理」。而雲妮的磁性沙聲，配上李佳渾厚、極具穿透力的歌聲，兩把聲音將中年女性藏在骨子裏的的女人味散發出來，勇奪92分佳績。給出滿分20分的孫耀威說：「好耐冇見過咁有女人味嘅表演，真係好正！」海兒則讚李佳唱得好之餘，更讓出舞台C位給雲妮當主角，完美示範助攻之餘又不搶師妹風頭。

李佳絕對是好前輩，為雲妮助唱之餘又不搶風頭。（公關提供）

周志康與劉威煌兄弟情Rock爆全場

同是第一屆《超級巨聲》出身的周志康與劉威煌，相隔17年以「兄弟檔」姿態首度同台合唱《失魂》，Rock爆全場！昔日戰友並肩作戰，17年兄弟情盡在不言中。甫開場兩人以充滿感染力的喊聲帶動氣氛，無論肢體動作還是眼神交流均極為合拍，舞台火花十足。擅唱抒情歌的志康更以邪魅表情示人，展露狂野不羈的一面，令人眼前一亮。

周志康與劉威煌兄弟情Rock爆全場。（公關提供）

最終兩人合唱的《失魂》獲得86分，張佳添大讚「有能量、合拍、有態度」；不過周國豐評價「好睇但未夠好聽」，指兩人一開聲已令人驚艷，特別欣賞志康唱出力量感覺，但批評後半段表現略為失準：「嗰個副歌搞唔定喎！」他建議志康可再放開一點，令整體表現更上一層樓。

兩人合唱的《失魂》獲得86分。（公關提供）

李金凱唱廣東歌好過陳旭培

「靚仔配音員」陳旭培與「生命鬥士」李金凱合唱《水中花》，旭培在金凱帶動下，少了之前在舞台的緊張感覺，表現更加穩定，但其唱歌感情明顯被金凱比下去，最終兩人奪得85分。5位評審都叫旭培好好向金凱學習，周國豐則指金凱的廣東話愈來愈標準：「你係咪識咗香港女朋友呀？」張佳添更說：「好諷刺！母語係普通話嘅金凱唱廣東歌，擅長過母語係廣東話嘅陳旭培。」肥媽再次語重心長提醒旭培要對自己唱廣東歌有信心。

旭培唱歌好聽，但被評唱廣東歌不及金凱。（公關提供）

可嵐龍婷黑皮裝《瀟灑走一回》

選唱大氣歌《瀟灑走一回》的可嵐與龍婷齊穿上斗篷出場，期間脫下斗篷以雙人型格黑皮裝示人，非常有型，惟海兒與周國豐都認為此舉有點多餘，未能為歌曲製造氣氛。孫耀威則讚可嵐的中音很靚，但高音有待改進。在評審們一致認為演出有瑕疵下，可嵐與龍婷僅奪全晚最低83分。

可嵐與龍婷穿上斗篷出場。（公關提供）

張佳添自嘲有報應

至於肥媽評可嵐更發生爆笑小插曲！肥媽讚可嵐雙眼很迷人，但未有好好運用與評審及觀眾交流：「如果你望住添Sir，佢會暈㗎！」躺着也中槍的張佳添沒好氣「暈一暈」，然後拿起袋裝飲品「輕輕力」掟肥媽，肥媽勞氣說：「依家讚你靚仔，女仔應該望你，讚你都唔得呀？」之後鄭家聲與顏志恒戴上襟花扮新郎合唱《阿牛》，志恒更手持請帖，唱至副歌即飛落台，險掟中張佳添，難怪張佳添忍不住自嘲：「呢個世界有報應㗎！」